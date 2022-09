Público comemora com equipamentos culturais da cidade. - Foto: Alê Gonçalves

Público comemora com equipamentos culturais da cidade. Foto: Alê Gonçalves

Itaguaí-O Teatro Municipal Marilú Moreira e a Escola de Música Chiquinha Gonzaga completou nesta segunda-feira (19), vinte e quatro anos. A solenidade teve participação de bandas e artistas locais.

“É muito gratificante fazer parte desses vinte e quatro anos do Teatro Municipal. Retornamos com força total, obtivemos nos últimos meses cerca de 60 apresentações culturais, com um público estimado de 3000 pessoas. E para comemorar essa data que não poderia passar em branco, celebramos, emocionamos e festejamos com o projeto "União Cultural" que comemora o aniversário do Teatro Municipal Marilu Moreira e da Escola Municipal de Música Chiquinha Gonzaga. Visando que o Teatro e a Música são fundamentais para o crescimento cultural do nosso Município”, explica o Diretor do Teatro Marilu Moreira, Rafael Paixão.

Inaugurado no dia 19 de setembro de 1998, o Teatro Municipal Marilú Moreira e a Escola de Música Chiquinha Gonzaga comemoram juntos seus vinte e quatro anos. Os dois equipamentos já foram palco de memoráveis espetáculos, concertos e atividades que marcaram a história da cidade. Foram diversas atrações de teatro e música realizadas pelos professores, funcionários e alunos das oficinas. A programação começou às 19h com o espetáculo “Teatro de Sombras”, apresentado por Rafael Paixão, Luan Azevedo e Manoel Ribeiro, na música Ricardinho, Cherem e Nathan.

No palco estiveram os alunos do Cifa, com o professor Damascena apresentando a esquete ‘Camaleão’, os alunos do professor Teffé com ‘Romeu e Julieta dura menos de dez minuto’, os alunos do professor George D’Almeida através das apresentações ‘Uma ida ao Supermercado’ e ‘Um Almoço Diferente’, apresentação dos alunos da oficina de teatro do professor Manoel Ribeiro com ‘Teatro de bonecos: sonho de um ator’. Além dos espetáculos, a música também encantou o público através da apresentação dos alunos da Escola de Música com os números Sweet Child O'mine, Na Sua Estante e minueto 2. Também estiveram presente o Coral Infanto Juvenil Novo Canto, o músico Luan Azevedo, a Cologuard e a Bamita encerrando a comemoração.

Em entrevista o Prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira externou sua felicidade, além de comentar a sobre a importância da valorização da cultura para o município.

“Esse aniversário é um sonho realizado há um ano, quando a gente devolveu a Escola de Música e voltou com as atividades no Teatro. Sempre falamos sobre a questão do psicológica que a essa pandemia causou nas pessoas, como o aumento de casos de leitos psiquiátrico, tentativas de suicídios de menores, e o único jeito que vimos de ajudar as pessoas era trazer o esporte ao ar livre, a música, a cultura para as pessoas voltarem a viver, voltarem a lembrar como era tão bom”, explica o Prefeito de Itaguaí. Para o chefe do executivo a luta é pela vida.

“Eu tenho uma filha de 3 anos que viveu a pandemia, ela não conheceu isso. Hoje podemos voltar às raízes, ver a Bamita tocar e a Escola de Música ensinar nossas crianças, podendo tirar elas das coisas ruins da rua dando uma profissão através da arte. Para gente é motivo de muito orgulho comemora esse aniversário e se Deus quiser muitos pela frente, porque a gente acredita que esse é o futuro das nossas crianças. É capacitando sempre, não só no estudo, mas também na cultura, para as pessoas serem cada vez mais humanizadas e que possamos dar cada vez mais vida. É isso que a gente busca, pessoas felizes e vivendo muito mais”, completou Rubem Vieira.