O laboratório vai realizar atendimentos de segunda a sexta-feira. - Divulgação/ Prefeitura de Itaguaí

Publicado 16/09/2022 19:36

Itaguaí- Na próxima segunda-feira (19), a Prefeitura de Itaguaí inaugura o Laboratório Municipal de Análises Clínicas da cidade. A solenidade está prevista para acontecer às 17h30, com a presença de autoridades, servidores e o corpo técnico.



A população poderá desfrutar dos serviços no dia seguinte, terça-feira (20). Para ter acesso ao serviço, a população precisa fazer o agendamento, que pode ser feito nas unidades de saúde e no sistema de regulação da Secretaria de Saúde.



A nova unidade vai funcionar na Estrada Ary Parreiras, no Centro da cidade. O equipamento terá equipamentos modernos. Com capacidade para realizar 35 mil exames durante o mês, além de atender trezentos pacientes por dia.



O novo laboratório atenderá demandas que fazem parte da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), como: testes de glicemia, colesterol, hemograma completo, triglicerídeos, exames de urina, ureia, creatinina, TGO, TGP, EAS (urina), EDF (fezes) e muitos outros.



O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, comentou sobre a nova entrega ao itaguaiense.

“A criação dessa ferramenta é mais um passo que damos para cuidar da nossa população. É mais uma realização da Prefeitura que, tenho certeza, trará inúmeros benefícios aos pacientes. Lembro que a coleta de sangue vai continuar acontecendo nas unidades de saúde. Esse laboratório será suporte ao braço operacional desse serviço, que continua nos bairros”, frisou o gestor.



De acordo com o Secretário de Saúde, a aquisição desse laboratório representa um avanço, pois a população terá a oportunidade de fazer seus exames gratuitamente com muita comodidade e agilidade.



“Um ponto que merece destaque é, que, ao realizarem os procedimentos, os pacientes vão receber uma senha para poderem obter seus resultados de forma bem prática: pela internet”, destaca o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Zóia.



O laboratório vai realizar atendimentos de segunda a sexta-feira. A coleta de material será das 7h às 11h. A entrega de laudos acontecerá entre as 8h e 16h.