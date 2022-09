Cerimônia de Hasteamento das Bandeiras em solenidade a Independência do Brasil. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 08/09/2022 21:48

Itaguaí -Em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, a Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Educação, organizou o Desfile Cívico, nesta quarta-feira (7), no Centro da cidade. Foram mais de 40 apresentações, dentre elas: escolas, creches, bandas, Teatro Municipal Marilu Moreira e Escola Municipal de Dança.

Também estiveram presentes no desfile o Centro Municipal De Atendimento Educacional Especializado (CEMAEE), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaguaí (APAE), Colégio Centro Educacional Novo Mundo, Centro Educacional Travessia, Colégio Cem, Escola Cabral Maciel (Professor Picapau), a Orquestra de Sopros da Associação Regendo a Cidadania, Banda da Escola Municipal Padre Rafael Scarfó, Orquestra de Metais e Percussão da COMMIL, Banda de Percussão Colibris (Desbravadores), Banda do Colégio Municipal Senador Teotônio Villela, Banda do CIEP 312 Raul Ryff, Teatro M. Marilu Moreira, Escola Municipal de Dança e a Banda Municipal de Itaguaí, completa, com Corpo Musical e Corpo Coreográfico (BAMITA).

A comemoração retomou após dois anos, devido à pandemia do Covid-19. O público lotou as arquibancadas da principal rua do Centro, Dr. Curvelo Cavalcanti, para assistir e comemorar o dia da Pátria.

O Chefe do Executivo, que recentemente necessitou passar por uma cirurgia de emergência, esteve presente, parabenizando e comemorando a data ao lado da população.

“Com muita alegria e gratidão, realizamos o tradicional desfile de 7 de Setembro. Foi um momento muito especial e histórico para todos nós: marcou o Bicentenário da Independência do País e o retorno dos nossos alunos a este ato cívico da democracia. Que Deus abençoe o Brasil!”, disse o Prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira.

Estiveram presentes também grande parte do secretariado, assim como o Presidente da Câmara Municipal, Gil Torres, ao lado dos vereadores.