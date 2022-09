Prefeitura tem objetivo de zerar fila de espera. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

01/09/2022

ITAGUAÍ- Devido à grande procura para o cadastro e agendamento do CadÚnico, a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social promove, neste sábado (3), das 9h às 16h, no Centro de Itaguaí, na Rua General Bocaiúva, um mutirão de atendimento para usuários que buscam o serviço do Cadastro Único. O objetivo é reduzir a fila de espera. Atualmente, mais de 18 mil famílias estão registradas no Cadastro Único.

A pasta fez um planejamento de trabalho e informa que o regime especial do mutirão será para as pessoas que fizeram o agendamento ou irão realizar o primeiro cadastro.



“O mutirão será muito importante para conseguirmos minimizar os impactos dessa demanda elevada. É uma forma de facilitar o atendimento e também o esclarecimento de dúvidas”, explica a secretária de Assistência Social, Micheli Sobral.



Ela enfatiza que a Prefeitura realiza essas ações para atender um maior número de pessoas que buscam ser inseridas em programas sociais. "Sabemos que a pandemia aumentou a vulnerabilidade. Além disso, houve o aumento do valor do benefício Auxílio Brasil que contribuiu com o crescimento da procura da população em nossas unidades", completa Micheli.



Para ter acesso aos serviços do mutirão, os cidadão devem levar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, título de eleitor, certidão de nascimento e declaração escolar.