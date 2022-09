Crianças aprendem sobre trânsito de forma lúdica. - Foto: Divulgação

Crianças aprendem sobre trânsito de forma lúdica.Foto: Divulgação

Publicado 31/08/2022 20:01

Itaguaí- O projeto “Trânsito e Cidadania nas Escolas” da Prefeitura por meio da secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito realizam nas escolas municipais uma série de atividades que tem como objetivo de incentivar nos alunos hábitos e comportamentos seguro no trânsito, transformando conhecimento em ação, por meio de observação, vivência e situações encontradas no seu cotidiano.

O projeto atende as crianças do 1º ao 5º ano e é aplicada pela pasta de forma lúdica, onde as crianças podem escolher ser carros, semáforos e pedestre. Os agentes de trânsito respondem perguntas através das brincadeiras.

Para Elizabeth Pereira, diretora da Escola Municipal Professora Severina dos Ramos de Sousa é muito importante a ação para as crianças

Quando a gente trabalha com os menores dos anos iniciais do primeiro ao quinto, a gente já tem uma resposta mais imediata do aprendizado deles. Eles aprendem, eles levam para a vida, contando inclusive para os pais chamando inclusive a atenção dos pais, porque aprenderam na escola. Eu acho muito importante nessa idade já eles começarem a entender o seu papel na sociedade, a terem visão de cidadania. A educação no trânsito preserva vidas”, explica a diretora do equipamento

Para a secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito é fundamental que o assunto comece a ser abordado desde cedo, para que se entenda a importância da convivência em sociedade. Esse aprendizado garantirá que, mais tarde, ele faça parte do trânsito de uma maneira segura e consciente. A educação no trânsito ensina valores essenciais para a formação de caráter de um bom cidadão, como respeito, solidariedade, senso de responsabilidade e cordialidade.

"É muito importante essa proximidade dos agentes com as crianças na escola, para eles entenderem que nossa função não é só multar. Estamos ali para orientar, fiscalizar e garantir a segurança de todos. Porque o mais importante para nós, é proteger vidas!”, conta Thaisa Santos Araujo, agente de trânsito.