Prefeito Rubem Vieira se recupera de cirurgia que foi um sucesso. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Prefeito Rubem Vieira se recupera de cirurgia que foi um sucesso.Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 29/08/2022 10:47 | Atualizado 29/08/2022 13:12

Itaguaí- O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira (Podemos), precisou passar por um procedimento no pâncreas na madrugada deste domingo, 28.



Segundo a assessoria, o procedimento foi um sucesso e o chefe do executivo já se encontra no quarto. Durante o período de recuperação, ele ficará em contato direto com o vice-prefeito, Valter de Almeida Matos da Costa e seu secretariado.

"Para mim é uma responsabilidade muito grande, pois além de ser um irmão, Rubão é um excelente gestor, estimo as melhoras e espero o mais rápido seu retorno", disse o vice prefeito da cidade, Valtinho.