Ampliação conta com novas salas, elevador, passarela, rampas e nova guarita.Foto: Divulgação (Câmara Municipal de Itaguaí)

Publicado 24/08/2022 16:26

Itaguaí- A sede do Poder Legislativo entrou em reforma no início de agosto, com o objetivo de ampliação, além de trazer para o povo uma Câmara Municipal preparada para atender todos os públicos, incluindo a PCD.



A reforma irá abranger a construção de uma nova guarita, que terá dois andares e ficará localizada na parte interior da Câmara, oferecendo mais proteção para os servidores da segurança legislativa. A antiga guarita será derrubada e abrirá espaço para mais vagas de estacionamento.



Também será criado um novo pavimento no anexo dois (acima de onde está localizado atualmente o almoxarifado). O local irá abrigar novas salas, terá um elevador e uma passarela fazendo uma ligação ao local onde atualmente está localizada a presidência. Com a mudança, a sala do chefe do Legislativo e o plenário ficarão com a acessibilidade necessária para receber todos os munícipes.



Serão construídas rampas dando acessibilidade à copa e ao prédio principal e uma nova cisterna. Toda parte elétrica da CMI será reformada e os pisos antigos e os vidros quebrados da fachada serão substituídos. Também há uma previsão de criar uma área de fumantes adequada e uma nova saída para o plenário.