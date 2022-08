Atualmente, são 12 oficinas gratuitas de arte e esporte, atendendo pessoas de todas as faixas etárias. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 11/08/2022

Itaguaí- A Praça Ceu’s, mais conhecida pelos moradores do município como Pracinha da Cultura é referência em Chaperó de cidadania e cultura, e amanhã, sexta- feira (12), completa quatro anos. O Equipamento Cultural, que é mantido pela Prefeitura de Itaguaí, começou as comemorações nesta quinta-feira (11). A população pode participar de atividades como a aula de zumba, caminhada, conhecer o polo da UERJ, e muito mais. As atividades festivas ocorrerão até sábado (13).

São 1.136 famílias atendidas pelo CRAS e 300 , pessoas dentre crianças, jovens e adultos que estão matriculados nas oficinas culturais.



"A ideia central da Praça, hoje Pracinha da Cultura, continua viva, que é justamente promover a inclusão social para as famílias do território onde foram construídas . Nossa Pracinha da Cultura, tem realizado esse trabalho através das ações voltadas para a educação, cultura, esporte e assistência social e é por isso que com satisfação comemoramos mais esse aniversário." Destacou a Secretária de Educação e Cultura, Nilce Ramos

Para Yago Eloy, gestor na Pracinha da Cultura há 9 meses, e que conhece bem a realidade do bairro de Chaperó, atua como servidor público no local há nove anos e diz ser uma missão prazerosa e de muito aprendizado.

“Vejo esse trabalho como uma missão. São muitos os desafios, principalmente depois de uma pandemia que deixou milhares de pessoas desamparadas. Esse ano em especial, foram desenvolvidas várias atividades no sentido de promover a conscientização coletiva de uma cultura do diálogo. Tem sido prazeroso e de um aprendizado muito grande ouvir e entender as vivências de cada pessoa que passa por aqui diariamente” conta Eloy.

“Esse é um equipamento de muita potência , pois permite acesso e possibilidade de transformação de vida. A atual gestão vem entendendo a importância disso e recentemente recebemos um convênio entre a Prefeitura e a UERJ, que trouxe 9 oficinas: Capoeira, Pintura , Reciclagem, Artesanato, Ballet , Hip Hop, Musicalização, Arte-Educação e Oficina de Leitura. Isso preenche a grade de horários e hoje estamos de fato funcionando plenamente. Tudo isso torna a celebração desse quarto ano muito mais especial”, explica o gestor, Yago Eloy.

Além disso, o equipamento conta com uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que é a porta de entrada da Assistência Social.

“No Cras os usuários podem ter acesso a orientações, atendimento, benefícios e programas sociais do Governo, ações e atividades para fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, dentre outros. nesta semana estamos comemorando o aniversário da Praça Ceu’s e por isso realizaremos nos dias 11, 12 e 13 de agosto diversas atividades e ofertando diversos serviços para os moradores da região, como: Banco de empregos, Carteira de trabalho digital,

Isenção de documentos, Cad Único, Programa Criança Feliz, Programa Família Acolhedora e muito mais” finaliza a secretária de Assistência Social Michele Sobral.