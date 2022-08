O Carro tinha alterações no motor e no chassi. - Foto: Divulgação (PROEIS)

Publicado 09/08/2022 15:47

Itaguaí- A Polícia Militar do Proeis apreendeu na manhã de segunda- feira (8), uma Mitsubishi Outlander de cor cinza as margens da Rodovia Rio-Santos.

Um morador do local acionou o PROEIS que estava nas proximidades fazendo patrulhamento. Os agentes se deslocaram até o veículo, que estava aberto e em seu interior, foi encontrado um coldre de pistola e alguns cobertores. Após a consulta através do portal da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), não foi constatado irregularidades na placa, porém o mesmo tinha alterações no motor e no chassi quando comparado ao cadastro do DETRAN.

A Supervisão foi acionada e compareceu ao local, onde solicitou o reboque que conduziu o automóvel à 50ª DP. O fato foi apresentado à delegacia e o veículo apreendido para realização da perícia, que busca descobrir a numeração verdadeira para o esclarecimento dos fatos.