O serviço pode levar até 72 horas para ser restabelecido por completo. Figura ilustrativa

Publicado 02/08/2022 15:54 | Atualizado 02/08/2022 15:55

Itaguaí- A concessionária Rio+Saneamento e a Cedae executam reparo emergencial de vazamento em adutora de água do Sistema Ribeirão das Lajes, em Gericinó, nesta terça-feira (02/08), das 9h às 21h. Para realizar o serviço, o abastecimento será reduzido a partir das 3h do mesmo dia.



Segundo a empresa, durante a manutenção, o fornecimento de água ficará parcialmente reduzido alguns bairros da Zona Oeste (Vila Militar, Bangu e Deodoro) e municípios de Paracambi, Seropédica e Itaguaí. O abastecimento será retomado após a conclusão do serviço, podendo levar até 72 horas para ser restabelecido por completo.



Imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela redução temporária do abastecimento. As companhias recomendam aos consumidores o uso consciente de água e que economizem e reprogramem tarefas não essenciais.



Para mais informações:

Whatsapp 0800 772 1025 (Zona Oeste da Capital) e 0800 772 1027 (interior e demais municípios da Região Metropolitana).