Projeto busca beneficiar jovens de Itaguaí.Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 22/07/2022 17:54 | Atualizado 22/07/2022 17:55

Itaguaí- Mais um programa em benefício da população chega ao município. A Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito recebeu o Comissário da Polícia Civil Wagner Ricardo para trazer o projeto “Papo de Responsa”, para os jovens de Itaguaí. Diversos temas são abordados, dentre eles drogas, bullying, perigos da internet, direitos e deveres, entre outros.

Participaram da reunião o Comissário da Polícia Civil Wagner Ricardo, o Subsecretário de Segurança Pública Jorge Henrique, sua secretária Fabiane Barreto, o Diretor de Educação para o Trânsito Victor Borges. O objetivo central é trazer para os jovens das unidades escolares municipais o Papo de Responsa. A ideia é mostrar o melhor caminho para a juventude e reduzir o envolvimento de jovens com a prática de crimes.

“A Secretaria de Segurança Pública de Itaguaí está iniciando uma parceria com o Programa Papo de Responsa da Polícia Civil do Rio de Janeiro, visando orientar jovens estudantes de escolas do Município. O Programa Papo de Responsa foi criado no ano de 2012, com o objetivo de promover a prevenção através de diálogos entre policiais e jovens estudantes sobre diversos temas”, explica o Comissário de Polícia Civil, Wagner Ricardo, responsável pelo projeto.

Que Papo é Esse?

O Papo de Responsa nasceu das cabeças e dos corações de gente cansada de guerra. Gente que quer abaixar as armas e levantar a voz, porque acredita que a violência se supera com a palavra , a aproximação e a interação com a sociedade, destacando a importância das escolhas de vida dos jovens.

Para o Subsecretário de segurança pública Jorge Henrique Chediac Leitão o projeto trará esperança para os jovens.

"Ter contato com o projeto papo de responsa despertou em mim uma enorme esperança de que nossas crianças tenham um futuro melhor”, explicou

O diretor de Educação para o Trânsito, Vítor Pereira Borges, enfatizou a importância do programa.

"A reunião com o Wagner permitiu uma nova perspectiva de como podemos inspirar a vida dos jovens, acerca do olhar que tenham de suas ações e oportunidades”, finaliza Vitor.