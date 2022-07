Na visita foi demonstrado ao gestor da Casa Legislativa os programas apoiados pela empresa. - Foto (divulgação- Câmara Municipal de Itaguaí)

Publicado 14/07/2022 12:51

Itaguaí- A visita teve como objetivo o conhecimento sobre as operações realizadas pela mineradora multinacional Vale S.A na cidade, o presidente da Câmara, Gil Torres (União Brasil) esteve presente na empresa em uma visita institucional representando a Casa Legislativa na última sexta-feira (08).

Na ocasião foi apresentado a Gil Torres a história da mineradora, sua ideologia, valores, projetos de ordem sócio-ambiental e operações realizadas no município. A recepção foi feita pelo Diretor de Relações Institucionais e Governamentais, Rodrigo Mello, e pelo Diretor de Operações Sul, Valter Pinheiro.

Na visita foi demonstrado ao gestor da Casa Legislativa os programas apoiados pela empresa. São projetos que garantem apoio à rede pública de ensino contribuindo com materiais e equipamentos, que buscam facilitar o acesso ao livro e à leitura, incentivos a empreendimentos na área da pesca, alfabetização e enfrentamento à exclusão escolar. Também há projetos na área da Atenção Básica em Saúde e programas que monitoram bioindicadores na baía de Sepetiba.

O presidente Gil Torres destacou a importância do diálogo, inclusive entre esferas públicas e privadas, e a oportunidade de proporcionar melhorias para a cidade através do conhecimento sobre as possibilidades do que pode ser realizado pelas empresas estabelecidas no município.

“Estou satisfeito com o que vi e com certeza levarei muitas demandas ao Executivo para que juntos possamos continuar construindo a Itaguaí que todos nós desejamos”, finalizou.