Moto roubada é apreendida em Itaguaí.Foto: Divulgação/PROEIS-ITAGUAÍ

Publicado 08/07/2022 21:23

Itaguaí- Uma motocicleta com ocorrência de roubo foi apreendida na Rua Curvelo Cavalcante, no centro de Itaguaí na manhã desta sexta- feira (8).

Segundo informações da Polícia Militar do PROEIS, uma equipe, que realizava serviço de ronda no centro do município, visualizou a motocicleta em alta velocidade.

Em consulta aos sistemas, os policiais constataram a existência de um Registro de Ocorrência de roubo registrado em outubro de 2020 , na 4ª DP (centro do Rio de Janeiro), para o veículo.

O rapaz de 23 anos foi conduzido a 50 DP para apreciação da autoridade policial e posteriormente conduzido pela equipe para 52DP. A moto ficou apreendida na 50DP, e o jovem foi autuado no art 180, por receptação e foi preso em flagrante.