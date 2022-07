A Casa do Trabalhador é uma parceria entre a Prefeitura de Itaguaí e o Governo do Estado. - Foto: Rui Okada

A Casa do Trabalhador é uma parceria entre a Prefeitura de Itaguaí e o Governo do Estado.Foto: Rui Okada

Publicado 01/07/2022 18:04

Itaguaí- Em parceria com a Prefeitura de Itaguaí, o Governo do Estado do Rio de Janeiro inaugurou na tarde desta sexta-feira (1), a Casa do Trabalhador. O projeto busca beneficiar cidadãos com apoio, orientação, informação, capacitação, qualificação, intermediação de mão de obra e encaminhamento para atividades de geração de renda. O novo equipamento começa a atender a população na próxima quarta-feira (6).



O secretário de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro, Patrique Welber, ressaltou a importância do projeto.



"A casa do trabalhador cria esse relacionamento entre o empregador e o trabalhador. Ajudar na ocupação da taxa de emprego, com ações que fazem o Rio de Janeiro retomar o caminho da empregabilidade e da geração de emprego. Tenho certeza que com a implantação das casas, chegaremos ao primeiro lugar no ranking nacional", destacou o Welber.



O equipamento contará com 16 funcionários na busca ativa por vagas de trabalho na cidade. Este formato se diferencia do modelo polo na estrutura física e de pessoal, pois funciona como um receptor da Casa Polo, tendo suas necessidades supridas pelo seu corpo profissional.

O novo equipamento fica no Centro do município. Foto: Rui Okada



O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, prestigiou a inauguração e fez um discurso de agradecimento. Ele enfatizou sobre as parcerias fundamentais para o progresso da cidade.



"Quero agradecer ao deputado Gustavo Tutuca, um grande parceiro de Itaguaí e ao secretário Patrique que, junto ao governador, conseguiram esse equipamento. Se não fosse essa parceria, a gente não estaria aqui para gerar emprego e renda para a cidade. Isso é mais um sonho sendo realizado", comemora o prefeito.



O chefe do Executivo Municipal ainda frisou: "Eu não sou um prefeito que gosta de ir para a Alerj ou Brasília. Gosto que os deputados venham para cá, conhecer as necessidades da minha cidade e nos ajudar".



O projeto



A Casa do Trabalhador passou por uma reformulação e possui um novo modelo, que pretende dar continuidade aos serviços prestados à população no âmbito do programa, com adaptações importantes na estrutura física, oferta de serviços e metodologia dos atendimentos, além de atuar como intermediador entre o empresário e o trabalhador, através do aplicativo Mais Trabalho RJ.



“A implantação da Casa do Trabalhador em Itaguaí representa a conquista de mais um passo à frente, no desafio da empregabilidade e qualificação da mão de obra ao munícipe”, disse Victor Benezath, secretário de Desenvolvimento Sustentável.





Serviço:



A Casa do Trabalhador está situada na Rua General Bocaiúva, 880, Centro. Os atendimentos vão acontecer das 8h às 17h.

O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, prestigiou a inauguração e fez um discurso de agradecimento. Ele enfatizou sobre as parcerias fundamentais para o progresso da cidade."Quero agradecer ao deputado Gustavo Tutuca, um grande parceiro de Itaguaí e ao secretário Patrique que, junto ao governador, conseguiram esse equipamento. Se não fosse essa parceria, a gente não estaria aqui para gerar emprego e renda para a cidade. Isso é mais um sonho sendo realizado", comemora o prefeito.O chefe do Executivo Municipal ainda frisou: "Eu não sou um prefeito que gosta de ir para a Alerj ou Brasília. Gosto que os deputados venham para cá, conhecer as necessidades da minha cidade e nos ajudar".A Casa do Trabalhador passou por uma reformulação e possui um novo modelo, que pretende dar continuidade aos serviços prestados à população no âmbito do programa, com adaptações importantes na estrutura física, oferta de serviços e metodologia dos atendimentos, além de atuar como intermediador entre o empresário e o trabalhador, através do aplicativo Mais Trabalho RJ.“A implantação da Casa do Trabalhador em Itaguaí representa a conquista de mais um passo à frente, no desafio da empregabilidade e qualificação da mão de obra ao munícipe”, disse Victor Benezath, secretário de Desenvolvimento Sustentável.Serviço:A Casa do Trabalhador está situada na Rua General Bocaiúva, 880, Centro. Os atendimentos vão acontecer das 8h às 17h.