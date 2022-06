Os equipamentos são de alta tecnologia e permitem o diagnósticos por imagem. - Foto: Italo Dornelles

Os equipamentos são de alta tecnologia e permitem o diagnósticos por imagem.Foto: Italo Dornelles

Publicado 24/06/2022 21:37 | Atualizado 24/06/2022 21:43

Itaguaí- Os investimentos no Hospital São Francisco Xavier continuam acontecendo. A principal unidade de saúde da cidade acaba de receber mais três modernos equipamentos. Trata-se de ultrassons portáteis, equipamentos com alta tecnologia e que permitem diagnósticos por imagem.



A prefeitura recebeu o investimento de aproximadamente R$ 700 mil. O recurso é oriundo de emenda parlamentar que Itaguaí recebeu, no ano passado, para a compra de equipamentos.



O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, reforça que a prefeitura segue trabalhando para melhorar ainda mais a saúde pública da cidade.



"Com essa nova aquisição, vamos aumentar o número de atendimentos. Eles demoraram um pouco para chegar por conta da pandemia, mas, enfim, estão aqui para servir ao nosso município. Essa aquisição vai trazer uma melhora significativa nos nossos exames", destaca o prefeito.



O chefe do poder Executivo garantiu que os investimentos na saúde não vão parar e avisou que a prefeitura vai investir em engenharia clínica para cuidar dos equipamentos do hospital.



Recursos



O secretário de Saúde, Carlos Eduardo Zóia, enfatiza que os equipamentos possuem diversas vantagens, entre elas: fazer atendimento beira leito, possibilita realizar exames de mama, transvaginal, abdômen, próstata, membros inferiores, dentre outros. Em sua configuração, ainda possui monitor LCD de alta resolução de 15 polegadas.



"Estamos dando mais uma boa notícia à população de Itaguaí, que é a entrega desses aparelhos. Temos uma demanda grande e precisamos de equipamentos como este. E isso dá continuidade ao processo de restruturação da saúde. É mais uma prova de tudo que está sendo feito. Esses ultrassons vão atender os pacientes internados no hospital e a nível ambulatorial (Cemes)", explicou Zóia.



Profissionais de saúde que vão operar os equipamentos falam da importância da prefeitura investir em novas tecnologias.



"É uma melhoria para o atendimento ao paciente. Vai possibilitar diagnóstico por imagem, de ecocardiografia, paciente de CTI que precisa fazer uma avaliação melhor e mais completa. São aparelhos portáveis que conseguimos transportar facilmente até o paciente", conclui o pediatra do hospital Luis Carlos Cardozo.