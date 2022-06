A mulher, que não teve a identidade revelada, fala que foi bem atendida no hospital e que fizeram todos os procedimentos necessários. - Foto: Reprodução/Facebook

A mulher, que não teve a identidade revelada, fala que foi bem atendida no hospital e que fizeram todos os procedimentos necessários.Foto: Reprodução/Facebook

Publicado 22/06/2022 14:17 | Atualizado 22/06/2022 14:22

Itaguaí- A Secretaria de Estado de Saúde analisou e divulgou o caso de uma moradora de Itaguaí e descartou a possibilidade de Varíola dos Macacos. Ela recebeu atendimento no Hospital São Francisco Xavier e está em isolamento.

A gestão municipal está tomando todos os cuidados com a sua população em relação à doença. A paciente gravou um vídeo distribuído nas redes sociais no qual apontava bolhas em seu corpo e suspeitou que pudesse ser a doença, no entanto, foi mais um caso descartado no Rio de Janeiro. Das 17 notificações sobre possíveis contaminados até agora no estado do Rio de Janeiro, 2 foram confirmadas, 5 estão em análise e 10 acabaram descartadas.

A prefeitura segue todos os cuidados no trato da paciente em busca da solução definitiva para o caso.