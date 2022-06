Para os procedimentos no município, foram disponibilizados pelo projeto dois castramóveis. - Foto: Italo Dornelles

Itaguaí- O Projeto Ellos CastraPet em parceria com a Prefeitura de Itaguaí, realiza até sexta-feira (24), na Praça Vicente Cicarino, a castração de aproximadamente 220 animais no município. As equipes estão de prontidão a partir das 9h.



A iniciativa é financiada com recursos oriundas de emenda parlamentar do deputado federal Sóstenes Cavalcante, tem o apoio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Instituto Fair Play, Ministério da Educação e Governo Federal.

Para os procedimentos no município, foram disponibilizados pelo projeto dois castramóveis e dois equipamentos de avaliação clínica. A orientação é que o cidadão precisa levar o animal até local. É fundamental que os donos dos pets levem seus documentos pessoais: identidade, CPF e comprovante de residência para fazerem uma ficha.



Além da castração, os pets ainda terão direito a uma avaliação clínica veterinária, realização de hemograma e microchipagem.



Segundo o coordenador geral do projeto, Rodrigo Ubiratan, estão sendo disponibilizadas 50 senhas por dia. Cada atendimento acontece por ordem de chegada.



“Alguns agendamentos para o serviço foram feitos no Teatro Municipal no último sábado (18). Este serviço é acessível para qualquer cidadão da cidade e, quem ainda não fez seu agendamento, basta nos procurar aqui”, explica Rodrigo.



O Projeto Ellos CastraPet não só fará procedimentos nos animais, como também oferece palestras de seus agentes do bem-estar animal a crianças e adultos abordando temas, como: posse responsável, adoção, bem-estar animal e maus-tratos.



“É de muito fácil acesso às famílias de baixa renda, que não tem como pagar por esses serviços. Eu hoje vim aqui e pude marcar a castração para minha gata. Eu achei o projeto muito legal e estou muito contente em participar”, disse a moradora de Itaguaí, Stefany Matta.