Exposição Olhares Contemporâneo teve curadoria do artista plástico e professor Manoel Ribeiro.Foto: Chiara Martelotta

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí realizou, na última quarta-feira (15), no Teatro Municipal Marilu Moreira, a 2ª edição do Café Cultural. O tema deste ano comemorou o centenário da Semana de Arte Moderna, marco oficial do modernismo brasileiro, relembrou um dos mais importantes eventos artísticos ocorridos no Brasil, responsável por revolucionar as artes em todas as vertentes.



O evento foi organizado pela Secretaria de Educação e Subsecretaria de Cultura, contou com a exposição “Olhares Contemporâneo”. As obras foram de artistas como Dhy Carvalho, Norma Baltar, César Suypeene, além de Celso Antônio, Renato Ferrari, Antonio Miranda, dentre outros.



Também houve uma exposição de esculturas em bronze de Alfredo Cerchiatti, Celso Antonio, Bruno Giorgi e de Aparecida Azedo, artista plástica autodidata reconhecida internacionalmente. Ela, inclusive, deu nome a uma creche do município no bairro Vista Alegre.



O Café Cultural contou com a participação de artistas convidados e locais, professores e alunos das oficinas de teatro. Houve recital de poesia, apresentação de dança e palestra sobre a semana de Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22.

A secretária de Educação, Nilce Ramos esteve presente e parabenizou os artistas locais. "Eu pude verificar aqui a grandiosidade dos artistas que nós temos, é incrível poder perceber a capacidade dos nossos artistas. Nós precisamos contagiar as pessoas com a arte e com a cultura".