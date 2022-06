Evento contou com a marcante presença dos idosos do Centro de Convivência da Terceira Idade e demais idosos que frequentavam o calçadão. - Divulgação

Publicado 17/06/2022 09:36 | Atualizado 17/06/2022 09:37

Itaguaí- No dia 15 de junho foi realizada uma mobilização em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a pessoa Idosa, organizada pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Instituto Casa do Pai.

O evento aconteceu no centro de Itaguaí de 9 às 12h, e teve como objetivo esclarecer aos moradores, através da panfletagem, os direitos da pessoa idosa e os canais de denúncia de situação de violência contra esse público. Além disso, os conselheiros de direitos também realizaram a sensibilização do comércio para a exposição de cartazes que alertavam sobre a questão e apresentavam os caminhos possíveis para o auxílio aos idosos que vivem em situação de risco e violação de direitos, através da denúncia.

O evento contou com a marcante presença dos idosos do Centro de Convivência da Terceira Idade e demais idosos que frequentavam o calçadão e usaram os serviços de aferição de pressão e glicose oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

O CMDPI, como prevê a formação de um concelho de direitos, é um órgão paritário e conta com representantes idosos, usuários de serviços prestados pela rede municipal. As reuniões acontecem na SMAS toda terceira terça-feira de cada mês às 9 h onde é possível discutir sobre demandas e necessidades da população idosa do município.

Canais de denúncias:

Disque 100 - Direitos humanos

Polícia civil (Delegacia Virtual)

Polícia Militar

Disque 129 - Defensoria pública

Disque 127 - Ministério Público

Unidades de saúde

Unidades de assistência social