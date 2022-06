Cobertores e agasalhos serão doados para as pessoas em situação de vulnerabilidade. - Banco de Imagens (Pexels)

Publicado 10/06/2022 23:28

Itaguaí- Com as baixas temperaturas na região a Prefeitura de Itaguaí, por meio da secretaria de Assistência Social realiza a campanha inverno solidário. O objetivo é arrecadar cobertores e agasalhos para doar as pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social.

“Consideramos as informações publicadas acerca das baixas temperaturas climáticas em nossa região, com isso, tornou-se imprescindível a criação de estratégias de apoio e mobilização comunitária para contribuir com as famílias que necessitam se proteger do frio intenso. Contamos com o apoio de toda população itaguaiense”, disse Michele Sobral, secretária de Assistência Social.

O ponto de entrega é na própria secretaria de assistência social, na Rua General Bocaiuva, no Centro de Itaguaí