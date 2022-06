O espaço conta com ótima infraestrutura, proporcionando melhor qualidade de trabalho a todos os técnicos da SMMAP - Foto: Breno Natal

Publicado 04/06/2022 17:30 | Atualizado 04/06/2022 17:50

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí inaugurou, na última sexta-feira (3), a nova sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento (SMMAP). O espaço, localizado na Rua Presidente Vargas, nº 265, promete revolucionar a forma de tratar a questão ambiental no município.



O equipamento foi criado para ser totalmente sustentável, seu funcionamento será de Carbono Zero, cujo intuito é neutralizar a emissão de gases do efeito estufa, o princípio é a energia limpa, ou seja, qualquer energia renovável, gerada sem a emissão de poluentes e com o mínimo de prejuízo à natureza, como a energia solar, por exemplo. Também será utilizada água de reuso, além de ser ponto de coleta de óleo, pilhas, baterias e demais resíduos eletrônicos para destinação e tratamento adequados.



Segundo a secretária da pasta, Shayene Barreto, o objetivo é avançar cada vez mais e se tornar referência em sustentabilidade. “Agradeço o prefeito Rubão por todo incentivo e apoio. Esta iniciativa reforça o compromisso da gestão com a conservação do meio ambiente. É preciso mudar nossos hábitos hoje para o que os nossos filhos possam aproveitar tudo aquilo que a nossa natureza nos dá. Juntos somos imbatíveis. Eu contei com a ajuda de quase todas as secretarias para que este projeto desse certo e me sinto orgulhosa de fazer parte de um governo unido e de ver que estamos no caminho certo”, explicou a secretária.



O espaço com ampla infraestrutura e 100% sustentável, proporciona melhor qualidade de trabalho aos técnicos da SMMAP e se alinha a 16ª meta do ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que fala sobre instituições eficazes. O local conta com uma horta orgânica, incentivando a agricultura familiar, além de ser um ponto de apoio para os catadores de recicláveis.



Shayene Barreto ressaltou que toda nova estrutura foi adquirida por meio de compensação ambiental e que no local também irá funcionar o Centro de Capacitação e Educação Ambiental do município, onde serão promovidos cursos, trazendo a questão da responsabilidade ambiental para a população.



Outro grande avanço para o desenvolvimento econômico do município é o lançamento do SIMPLIS – Sistema Municipal de Procedimentos e Licenciamento Simplificado do Controle Ambiental, que já está em vigor. O objetivo é a desburocratização do sistema, com procedimentos auto-declatórios, dando celeridade a emissão de licenças, descomplicando a vida do empresário e garantindo o controle ambiental. Lembrando que Itaguaí é o primeiro município do estado a seguir as premissas do Sistema Estadual de Licenciamento Ambiental (Selca).

O Prefeito Rubem Vieira discursou sobre as iniciativas da pasta. Foto: Italo Dornelles



Para o Prefeito Rubem Vieira, as iniciativas são visionárias e têm como objetivo mostrar ser possível pensar na proteção de recursos naturais e, ao mesmo tempo, incentivar o desenvolvimento econômico da cidade, com tecnologia e infraestrutura.



“No início foi difícil, mas sei que, hoje, toda a cadeia de indústria e comércio de Itaguaí entende a importância de termos um dos sistemas mais eficientes de controle ambiental do Estado do Rio de Janeiro, com uma equipe técnica extremamente capacitada”, disse.



O chefe do executivo também salientou o avanço econômico que a cidade vem tendo a partir das ações ambientais. Uma prova disso é o crescimento de empresas que se instalaram no município nos últimos meses, cumprindo rigorosamente a legislação ambiental local.



O evento foi encerrado com outra grande novidade, que foi a entrega de um caminhão 0km, também adquirido por compensação ambiental, para catadores de resíduos sólidos do município, que irá ajudar na coleta seletiva.



A inauguração contou com a participação de diversas autoridades e empresários locais, entre eles, o superintendente do IBAMA, Daniel Charlinton, o secretário de Meio Ambiente de Mangaratiba, Antonio Marcos Barreto, o diretor executivo da Anamma, Luiz Soraggi;

o presidente da Câmara de Vereadores, Gil Torres e secretários municipais.



O chefe do legislativo Gil Torres (União Brasil) segue na premissa sobre a importância do diálogo entre a secretaria e empresários locais e afirma que o que depender da Câmara Municipal o município pode contar.



“É notório o crescimento que a cidade está vivendo e os benefícios que está colhendo, é inédito a união entre os poderes em prol da população mantendo a independência de prerrogativas de cada um”, relembrou o presidente.