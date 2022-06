A Prefeitura reitera que débitos parcelados em mais de 24 parcelas não terão descontos. - Foto: Breno Natal

A Prefeitura reitera que débitos parcelados em mais de 24 parcelas não terão descontos.Foto: Breno Natal

Publicado 01/06/2022 18:47 | Atualizado 01/06/2022 18:56

Itaguaí- Os contribuintes que possuem débitos fiscais com a Prefeitura de Itaguaí têm a oportunidade de quitá-los com descontos de até 95% em juros e multas. A regularização de impostos, taxas e contribuições de quaisquer espécies com vencimento até 31 de dezembro de 2021 poderá ser realizada mediante o pagamento em cota única ou em até 24 vezes. O prazo começa nesta quarta-feira (1) e terá vigência de sete dias.



De acordo com a Lei nº 4.023, o débito existente deverá ser pago em parcelas mensais e sucessivas, com valor mínimo de R$ 300,00 para pessoa jurídica e R$ 70,00 para pessoa física.



O secretário de Fazenda, João José de Almeida explica sobre o rendimento do quadrimestre.



“No primeiro quadrimestre de 2022 houve um crescimento de 25,38 % em relação ao primeiro quadrimestre de 2021. Um projeto de atração de investimentos e novas empresas foi posto em prática, com isto resultou em mais gastos na cidade de Itaguaí, com consequente incremento da arrecadação. O Refis beneficia à população e consequente o município, o contribuinte consegue regularizar seus tributos em atrasos, com desconto e parcelados, o município arrecada possibilitando maior retorno de serviços à população. As economias são movimentos que geram movimentos”, explica o secretário.



O contribuinte que optar por quitar o débito em cota única terá um desconto de 95% no valor da multa (moratória e juros). Caso o cidadão opte pelo parcelamento, os pagamentos se darão da seguinte forma:



De duas a quatro parcelas: desconto de 80%



De cinco a oito parcelas: desconto de 60%



De nove a 12 parcelas: desconto de 40%



De 13 a 24 parcelas: desconto de 30%



A Prefeitura reitera que débitos parcelados em mais de 24 parcelas não terão descontos.