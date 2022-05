O evento foi idealizado para apresentar a política pública do setor. - Foto: Rui Okada

Itaguaí- O Teatro Municipal de Itaguaí recebeu nesta quinta-feira (30), o 1° Encontro Municipal de Inovação e Práticas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, em Itaguaí (SUAS). O evento foi idealizado para apresentar a política pública do setor, tendo como público-alvo profissionais da assistência, educação, saúde e de estudantes universitários.



Segundo Danielle Garcia, que trabalha com a Educação Permanente na Secretaria de Assistência Social, falou sobre a importância do evento ser vital para promover troca de conhecimentos entre os participantes, dando ênfase nas experiências bem sucedidas e criativas que transformaram a vida das famílias, dos trabalhadores que atuam na rede, além de transformações no território.



“Somando isso, é fazer uma apresentação da política de assistência em Itaguaí. Estamos debatendo o trabalho que está sendo feito na cidade, oportunizando troca de experiência entre as equipes que estão inovando para melhor atender a população”, explica Danielle.



Entre avanços do setor, ela revela que muitos ocorreram durante a pandemia. “Algumas equipes começaram a experimentar as redes sociais e outras estratégias para manter a conexão com as famílias”, finaliza.



No evento as Diretorias e Gerências apresentaram o panorama de suas funções, bem como, seus desdobramentos relacionados aos processos de trabalho de cada setor.



Para a secretária Micheli Sobral, o evento simboliza um marco na história da Política de Assistência Social em Itaguaí.



“Pela primeira vez toda a rede e todas as unidades da SMAS estão reunidas para dialogar e qualificar a discussão acerca da Proteção Social e a Garantia de Direitos da população de Itaguaí”, disse a secretária de Assistência Social.