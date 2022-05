A creche terá 668,30m² de área construída e atenderá os padrões de acessibilidade previstos na legislação, bem como as exigências de sustentabilidade. - Foto: Rui Okada

A creche terá 668,30m² de área construída e atenderá os padrões de acessibilidade previstos na legislação, bem como as exigências de sustentabilidade. Foto: Rui Okada

Publicado 20/05/2022 21:18

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí em breve vai entregar uma nova creche para a cidade. As equipes da Secretaria de Obras e Urbanismo finalizaram a etapa de fundação do prédio e deram início a construção das paredes. A unidade será localizada ao lado da Escola Municipal Severino Salustiano de Farias, no bairro Teixeira, e irá atender 150 crianças de 0 a 5 anos.

O investimento é de mais de R$ 2,1 milhões, com recurso oriundo dos royalties que o município recebe. “É uma demanda que os moradores já vêm apresentando há algum tempo e o nosso prefeito determinou a construção dessa unidade, que vai atender muitas crianças de creche”, ressalta a secretária de Educação, Nilce Ramos.

O projeto de engenharia e arquitetura segue os moldes do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O prédio terá construção linear, ou seja, instalações no térreo e com todos os ambientes necessários ao atendimento das crianças como: sala de atividades, berçário, triagem, refeitório, parquinho, fraldário e lactário. Terá, também, boa infraestrutura de serviços, como cozinha, depósito e lavanderia.

“Tenho certeza de que será mais uma unidade de referência para atender os moradores da cidade”, comemora Nilce Ramos.

A creche terá 668,30m² de área construída e atenderá os padrões de acessibilidade previstos na legislação, bem como as exigências de sustentabilidade. O projeto prevê a construção de um castelo d'água em torre metálica.