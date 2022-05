O material foi lavado e desinfectado, e agora os uniformes estão em condições ideais para os alunos vestirem. - Divulgação

Publicado 17/05/2022 21:05

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí por meio da secretaria de Educação e Cultura, deu início a entrega de uniformes aos alunos da rede municipal de ensino. As roupas, no entanto, não é uma aquisição nova do governo municipal. Eles foram comprados em gestões passadas, mas não chegaram a ser distribuídos aos alunos, apesar do investimento.



São mais de 20 mil peças como, camisas, casacos, bodys, calças, camisetas e bermudas que estavam guardados em sacos nas prateleiras da casa de costura que pertence à prefeitura. Dentre eles, haviam uniformes que ainda precisavam ser finalizados, o que foi feito pela atual gestão.



A primeira providência da prefeitura ao encontrar o material, foi avaliar se ainda estavam em condições de uso. Um laudo da Vigilância Sanitária apontou não haver nenhum tipo de risco à saúde dos estudantes, o que possibilitou ações posteriores.



A gestão, então, abriu um processo licitatório para realizar a lavagem e desinfecção de todo o material. O procedimento foi finalizado e a empresa iniciou – agora, a entrega dos uniformes em condições ideais para os alunos vestirem.



Segundo a secretária de Educação, Nilce Ramos a iniciativa da prefeitura representa respeito aos recursos financeiros públicos em relação ao que foi comprado e, que, só agora é entregue aos estudantes. Os uniformes são de períodos que compreendem os anos de 2005 a 2016.



– Não existe uma quantidade exata para todos os tamanhos. No entanto, aqueles tamanhos que temos recuperados aqui, nós vamos entregar – esclarece a secretária.