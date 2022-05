Após a consulta no sistema foi constatado não haver nenhuma irregularidade e encontraram o endereço da vítima/proprietária do veículo que confirmou a ocorrência. - Divulgação

Publicado 09/05/2022 22:36 | Atualizado 09/05/2022 22:36

Itaguaí- A Polícia Militar do PROEIS recuperou, no bairro Vila Margarida, um carro furtado em Itaguaí. O veículo o foi encontrado na tarde de domingo (8). Os agentes estavam prestando serviço na feira de domingo, no Parque Municipal, quando foram abordados por um morador que informou sobre um veículo abandonado há cerca de 3 dias na rua Alzira Feital.

Os Policiais militares no momento da denúncia se foram até o local citado e encontram um automóvel VW Polo, de cor Branca. Após a consulta no sistema foi constatado não haver nenhuma irregularidade e encontraram o endereço da vítima/proprietária do veículo que confirmou a ocorrência e apresentou o relatório de ocorrência (R.O), datado na quarta-feira (4).

No ato, os agentes contataram uma divergência no R.O no que se refere a placa do veículo, onde constava a placa, pertencente a outro modelo de veículo, HYUNDAI HR/HDB, também de cor branca. A guarnição procedeu novamente até o veículo com a vítima, que de posse da chave reserva, conseguiu abrir o veículo e dar partida no mesmo. Diante dos fatos apresentados, procedeu até a 50° DP para apresentação e apreciação dos fatos pelo agente da autoridade policial, onde o veículo ficou apreendido para realização de perícia.