O encontro teve apresentação de capoeira, dança e música, o objetivo é proporcionar acolhimento e orientações importantes para a realização das aulas.Foto: Rui Okada

Publicado 04/05/2022 19:54

Itaguaí- O Ciep 496, no Monte Serrat, foi escolhido para dar as boas vindas aos alunos da aula inaugural do pré-vestibular social no município, nesta terça-feira (3). A parceria entre a Prefeitura e o Polo de Extensão da Uerj segue com vagas abertas. A solenidade contou com, ex-reitor da Uerj, Ricardo Lodi. O prefeito Rubem Vieira, segundo a assessoria não pode estar presente mediante a agenda de compromissos. O chefe do executivo foi representado pela secretária de educação, Nilce Ramos, pelo subsecretário Willian Cezar e diretores de diversos equipamentos do município.





O encontro teve apresentação de capoeira, dança e música, o objetivo é proporcionar acolhimento e orientações importantes para a realização das aulas. A secretária Nilce Ramos deixou uma mensagem de otimismo aos alunos: "Peço que vocês não desistam! Não percam essa oportunidade que a Prefeitura e a Uerj está oferecendo. Busquem a formação de vocês e, o mais importante, busquem conhecimento", aconselhou a secretária, que fez questão de agradecer à universidade e a toda a equipe da prefeitura envolvida no projeto.



Inclusão acadêmica



O ex-reitor da Uerj, Ricardo Lodi, falou de inclusão acadêmica: "Nós acreditamos que a universidade nasceu há 72 anos para fazer a inclusão. Começou sendo a primeira universidade brasileira a ter ensino noturno", lembrou.



Lodi defende a ideia de que o Estado do Rio de Janeiro tem que começar a investir em pré-vestibulares sociais. "É para fazer essa ponte entre o ensino médio e o ensino superior. O estado nunca investiu nisso e agora está fazendo através dos polos de extensão da Uerj", complementou.



Vagas disponíveis



Durante o evento, foi informado que existem quase 100 alunos matriculados no pré-vestibular, mas que ainda há vagas disponíveis no preparatório. Nesse caso, quem tiver interesse em participar, basta procurar os polos onde ocorrem as aulas.



"Avisem aos amigos que querem ingressar na universidade essa possibilidade de ouro que está sendo oferecida em Itaguaí. Só a educação é capaz de conferir um passaporte para uma vida melhor. Não só individual, mas coletiva também, reforçou Ricardo Lodi.



As aulas acontecem no Centro Educacional de Itaguaí (CEI), na Estrada Ari Parreiras, 1242 - Engenho, que oferecerá duas turmas com 30 alunos; e no Ciep 496 - Maestro Francisco Mignone, na Rua Kaisser Abraão - Monte Serrat, que também vai contar com duas turmas de 35 alunos cada. Em ambos os polos, as aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h.



A prefeitura e a Uerj articulam abrir duas turmas aos sábados. Cada uma poderá ofertar até 35 novas vagas no preparatório.



Oficinas

O acordo de cooperação assinado em março entre a prefeitura e a Uerj não prevê só o pré-vestibular, mas também oficinas de lazer, arte, cultura e educação. As ações já são realizadas no município e são financiadas pela Uerj, cabendo ao município a contrapartida de ceder os equipamentos da prefeitura para a realização das atividades.