Publicado 03/05/2022 21:45

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí promoveu, nesta terça-feira (03), o 1º Fórum Intersetorial da Infância e Juventude do município: construindo redes. A realização do evento foi o resultado de um trabalho que vinha sendo construído ao longo dos últimos nove meses. Foi voltado aos profissionais de diferentes áreas e segmentos que atuam com crianças e adolescentes.



— Queremos compartilhar esses cuidados. Dividir com os outros profissionais onde cada um pode atuar, mas juntos e não fragmentados. Desta forma, poderemos cuidar dessas crianças. Não só em ordem de medicação, mas também oferecendo cultura e esporte, por exemplo — explica a psicóloga e coordenadora do Capsi Casinha Azul, Amanda Schwantes.



A coordenadora acentua que o retorno das aulas presenciais, da vida ao normal pós-pandemia, começou a trazer questões nas crianças e adolescentes:



— Houve uma explosão de diagnóstico, principalmente de autismo, ansiedade e depressão nos adolescentes. Automutilação também está com nível altíssimo, além de tentativas de suicídios — alerta Amanda.



Presente no encontro, a diretora da RAPS, Andreia Kikumo, lembrou que a saúde mental é uma área muito delicada e, que, nos últimos anos, sofreu sucateamento.



— Atualmente, os gestores não têm medido esforços para tentar reestruturar a nossa rede. Hoje, conseguimos muitos avanços. Conseguimos, por exemplo, uma van e material para as oficinas para levar melhorias aos nossos usuários — destacou Andreia, que elogiou as últimas conquistas: — Quando recebemos coisas boas, é preciso compartilhar com os amigos. A saúde mental tem passado por um novo momento — emendou.



Pertencimento



A superintendente da Secretaria Estadual de Saúde, Katia Santos, foi convidada a participar do fórum, mas não pôde estar presente. Ela, por sua vez, enviou uma mensagem em vídeo aos participantes e enfatizou que o núcleo crescente em depressão, violências das mais diversas formas e quadros de ansiedade é um desafio.



— A resposta para esses sintomas não são stricto sensu da saúde mental. Ela precisa de todos. A resposta para isso não é a gente ofertar consultas psicológicas e psiquiátricas para as crianças e adolescentes que estão tendo esses sintomas. Precisamos de propostas de pequenos grupos que apostem em dar para eles um pertencimento, seja por via da cultura, do espore, das artes. É por aí respondemos esses fenômenos — concluiu.



Palestras



O Fórum intersetorial contou com palestras, cujos temas abordados foram: A lógica da atenção psicossocial infantojuvenil, e os desafios atuais, diagnóstico na infância e os impactos na escola, adolescência e pandemia da Covid-19: refletindo sobre a saúde mental e cuidado.