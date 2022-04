Diversas aulas são ministradas no programa Movimenta Itaguaí, como ginastica localizada, crossfit, zumba, funcional, futsal, pilates, dentre outras. - Foto: Rui Okada

28/04/2022

Itaguaí- O Programa Movimenta Itaguaí faz parte de um dos projetos de sucesso da Prefeitura por meio da secretaria de Turismo e Esporte. Atualmente o são 936 alunos espalhados por 18 bairros do município. O principal objetivo é cuidar da saúde do morador mais de uma forma inclusiva, são diversas aulas ministradas como ginastica localizada, crossfit, zumba, funcional, futsal, pilates, dentre outras.



O fisioterapeuta Jefferson Douglas Rodrigues da Silvia fala sobre a importância na qualidade de vida e bem-estar dos alunos.



Nós professoremos escutamos diariamente a respeito de quanto a atividade do Pilates é um divisor de água na vida delas, tem gente que pensava que nunca ia ter oportunidade de fazer pilates, e hoje elas estão tendo essa chance. É muito bacana você ver a autoestima melhorando, a disposição na realização dessa atividade e da vida diária, a interação com outras alunas das turmas melhorando o quadro de depressão. Isso é muito bacana. Isso é muito importante e eu como fisioterapeuta fico realizado- explica o professor e fisioterapeuta.



Bárbara moradora do bairro Santana, em Itaguaí faz parte do programa, aluna das aulas de funcional, Zumba e Pilates, conta sobre a qualidade de vida que tem atualmente.





- Eu era um pouco sedentária, dormia tarde, acordava tarde, não tinha a finalidade nenhuma nas comidas. Hoje em dia eu acordo cedo, tenho uma boa alimentação, acordo disposta, animada, até mesmo sendo uma das primeiras a chegar nas aulas. Agradeço muito aos meus professores pela dedicação, aos organizadores, atenção pela compreensão, por se dedicaram tanta gente. Porque é uma qualidade de vida impressionante, enfim o esporte está sendo tudo na minha vida- conta a aluna.