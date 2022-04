Grupo Reluz fará parte da programação do festival. - Foto: Rui Okada

Publicado 25/04/2022 22:43

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí terá evento comemorativo para o dia do trabalhador. A Festa será do dia 29 de abril a 1º de maio, no Parque Municipal, a partir das 18h. Para marcar o retorno dessa tradicional festividade na cidade, a Secretaria Municipal de Eventos está organizando uma programação repleta de atrações musicais, contemplando uma estrutura com dois palcos para as apresentações.

Os shows começam nesta sexta-feira (29), com artistas do segmento gospel. A programação se encerra no primeiro dia de maio com uma cavalgada, que inicia na entrada de Itaguaí (próximo ao DPO) e terá como destino o Parque de Eventos, onde, à noite, outros cantores animam o público.

— Estamos retomando uma festa para o itaguaiense, que estava parada desde 2015. Esta é uma preocupação do prefeito Rubão: recuperar essa parte cultural, que também aquece a economia da cidade. Um bom exemplo foi a realização do Carnaval, que teve uma média de público de 15 mil pessoas por dia e atraiu muitas pessoas de fora — ressalta o secretário de Evento, Fábio Rocha, o Fabinho.

Para o secretário, a realização da festividade alusiva ao feriado do Dia do Trabalhador tem alvo definido: levar toda a população de Itaguaí ao Parque Municipal.

— Nosso objetivo é fazer uma grande festa. Possibilitar um momento diferente para a pessoa que trabalha o ano inteiro. Queremos tirar as famílias de dentro de casa, dando a elas um pouco de lazer — acrescenta o secretário, destacando o período mais difícil da pandemia: — Durante dois anos perdemos entes queridos. Foi só tristeza! É chegada a hora da alegria. Poder proporcionar aos moradores uma grande festa, com segurança e que vai acontecer não só no período noturno, mas também durante o dia — conclui o secretário.

O evento da Festa do Trabalhador contará com praça de alimentação no local e parque para as crianças. Toda a população é convidada a participar.

Programação da Festa

29 de abril

Palco 1, a partir das 18h

• Elaine Martins

• Ricardinho Martiliano

• Sara Bento

• Ministério Sou Graça

30 de abril

Palco 1, a partir das 18h

• DJ Dedeco

• Clayton Macklin

• Henry Fabiano

• Tá Na Mente

• Thullio Milionário

Palco 2 - Prova do Laço, a partir das 18h

• Léo Mota

• Leo e Leandro

• Romão Safadão

• Putões

• Luciano dos Teclados

1º de maio

Palco 1, a partir das 10h

• DJ Dedeco

• Clayton Macklin

• Grupo Reluz

• Mocidade Independente de Padre Miguel

Cavalgada do Trabalhador, às 10h

(Concentração da Cavalgada - Entrada de Itaguaí, próximo ao DPO)

• Romão Safadão

• Derek Vaqueiro

Palco 2 – Chegada da Cavalgada e Prova do Laço

• Pegada de Vaqueiro

• Claudinha Show

• Robison

• Cesar e Alex

• Deley

• Rick Mendes

• Esquema Top 10