Thiago Cordeiro anima a primeira noite de Carnaval, na orla de Coroa Grande, em Itaguaí. - Foto: Rui Okada

Publicado 21/04/2022 22:21 | Atualizado 22/04/2022 02:11

ITAGUAÍ- Quem aguarda pela época de Carnaval para curtir as festividades, pode comemorar, pois, Itaguaí terá diversas atrações até sábado dia 23.



Devido à pandemia da covid-19, a comemoração foi adiada. O evento que iria acontecer no período normal de Carnaval, foi adiado para abril por conta dos casos da variante ômicron que estava em alta nos meses de janeiro e fevereiro.

São quatro dias de folia, na orla de Coroa Grande, o show foi realizado na última quarta-feira (20) e os próximos acontecerão nas datas: 21, 22 e 23.



Nos dias do festival, a programação começa às 20h. O palco seguirá montado no local para receber as atrações: o grupo de pagode Reluz.



Por conta da realização do Carnaval, o acesso à orla de Coroa Grande estará fechada para a circulação de veículos das 16h às 3h. Somente os moradores do local, que apresentarem comprovante de residência, poderão acessar a via com seus respectivos veículos.



O cantor Thiago Cordeiro, comenta sobre o retorno aos palcos do município após o período de pandemia.



- Foi muito emocionante, depois de 2 anos estar no palco, eu sempre fui muito bem recebido em Coroa Grande. Quando eu começo a divulgar um show meu a galera corre, me chama no Instagram, é muito bom e emocionante poder matar a saudade. Me senti lisonjeado também, ainda mais por ser uma quarta-feira, é difícil e a galera tava lá quarta-feira abrindo o carnaval junto comigo- conta o músico que se apresentará também na sexta-feira e no sábado.



Thiago falou também sobre sua nova música "A lã e o Cobertor" que será lançada no dia 6 de maio em todas as plataformas digital, a canção é uma parceria com Xande de Pilares.



A noite também foi emocionante para os moradores da cidade, Sônia Regina Nabuco, moradora de coroa grande a mais de 30 anos comemora o festejo.



- É maravilhosa essa volta para nós, é muita honra, é benção de Deus. O evento que o prefeito nos proporcionou está show - comemora Sônia.