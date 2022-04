A inscrição é feita através do próprio equipamento e é gratuita. - Divulgação

A inscrição é feita através do próprio equipamento e é gratuita. Divulgação

Publicado 13/04/2022 14:42

ITAGUAÍ- A Prefeitura Itaguaí, em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), promove a Extensão Cultural no município oferecendo oficinas que serão realizadas nos Equipamentos Culturais. As inscrições estão abertas até esta quinta-feira (14). “A cooperação entre a Prefeitura de Itaguaí e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), avança nas oficinas culturais em nossa cidade. Trazendo para os Equipamentos Culturais, a convivência com práticas artísticas, de forma a ampliar os horizontes culturais da comunidade. Parceria esta, de extremo valor para o setor cultural. Além das oficinas, serem ministradas por Fazedores de Cultura cadastrados no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (SMIIC)”, explica Willian Cezar, subsecretario de Cultura. São mais de 10 oficinas disponíveis para o município, e a inscrição é feita nos próprios equipamentos culturais. Para a inscrição é necessário levar a xerox dos documentos: identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade (apenas para menor de idade), certidão de nascimento (caso não tenha RG e CPF), tipo sanguíneo, duas fotos 3x4 e comprovante de vacinação da Covid. Caso seja menor de idade o responsável deve levar o RG e CPF. “A Uerj é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem que se fazer presente em diferentes territórios. Depois de muitas dificuldades enfrentadas durante a pandemia estamos retomando nosso projeto de interiorização, investindo na extensão universitária, tendo em vista a importância de se estabelecer esse elo com a sociedade. É muito bom estar na cidade de Itaguaí, com o pré-vestibular social e aulas de reforço escolar", declarou o reitor Ricardo Lodi. Oficinas Casa de Cultura Marise Moreira de Brito, na Av. Ismael Cavalcanti, no Centro de Itaguaí receberá as oficinas de Artesanato, Arte, Reciclagem, Arte-educação, indumentária, custura e pintura.

Casa de Cultura Marise Moreira de Brito, na Av. Ismael Cavalcanti, no Centro de Itaguaí receberá as oficinas de Artesanato, Arte, Reciclagem, Arte-educação, Indumentária, custura e pintura. As inscrições são a partir dos 10 anos na própria Casa de Cultura.

Escola Municipal de Dança, na Rua Padre Cezare Vegezze, nº74, no Centro de Itaguaí receberá as oficinas de Jazz, Maquiagem e Hip Hop (break)

As inscrições são a partir dos 10 anos, de maquiagem a partir dos 14 anos.

Escola Municipal de Música, na Rua Padre Cezare Vegezze, nº74, no Centro de Itaguaí receberá as oficinas de guitarra e violão. As inscrições são a partir dos 10 anos.

A Pracinha da Cultura, na Av. Décio Muniz da Silva Filho, no Bairro de Chaperó, Gleba B, receberá oficinas de artesanato, Hip Hop, Capoeira, Arte- educação, Oficina de Leitura, Arte e Reciclagem, Ballet, musicalização e pintura. As inscrições são a partir dos 10 anos.

