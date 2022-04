O curso preparatório ocorrerá de segunda a sexta-feira, a partir das 18h. - Divulgação/ Banco de imagens: Pixabay

Publicado 11/04/2022 12:01 | Atualizado 11/04/2022 12:02

ITAGUAÍ- A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) em parceria com a Prefeitura, vai contar com um novo Polo de Extensão e Cultura, na cidade de Itaguaí, na Baixada Fluminense.

A parceria traz para o município o Pré-Vestibular Social, sendo um preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares, tem seu período de inscrições iniciado nesta segunda-feira (11), e os alunos podem fazer a inscrição até o dia 14 de abril. O formulário para quem deseja estudar e garantir a sua vaga está disponível através do link: www.itaguai.rj.gov.br/educacao-e-cultura/

O curso preparatório ocorrerá de segunda a sexta-feira, a partir das 18h. As aulas vão acontecer no Ciep Maestro Francisco Mignone e Centro Educacional de Itaguaí (CEI).

A inscrição e as aulas são totalmente gratuitas, os critérios para a inscrição são: renda familiar, estudante do ensino público, ter o ensino médio completo ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio.

Ao total serão oferecidas 130 vagas. O Ciep Maestro Francisco Mignone receberá duas turmas de 35 alunos e o Centro Educacional de Itaguaí (CEI), duas turmas de 30 alunos.

As avaliações das inscrições serão nos dias 18 e 19 de abril e o resultado estará disponível no dia 20 de abril.