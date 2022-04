ND Nandinho é preso em comunidade dos Sem Terra. - Divulgação/ PM

ND Nandinho é preso em comunidade dos Sem Terra.Divulgação/ PM

Publicado 05/04/2022 19:10 | Atualizado 05/04/2022 19:23

ITAGUAÍ- Policiais da 5ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Queimados) prenderam Fernando Neves Gomes, conhecido como ND Nandinho, em uma casa na comunidade do Sem Terra, em Itaguaí. Com ele estava os gerentes da comunidade, Adilson da Silva Gomes, conhecido como “Tornozeleira” e Darlan do Santos.





A operação aconteceu na Av. Prefeito Ismael Cavalcante com a Rua do Abacateiro, nesta terça-feira (5) e resultou na apreensão de uma pistola 9mm com um carregador com seis munições, uma pistola cal. 40 com carregador com oito munições, 3 rádios transmissores e 534 pinos de cocaína.

Pistolas, rádios transmissores e cocaína foram os materiais encontrados em residência. Divulgação/ PM



A 5ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em parceria com as forças especiais PATAMO e GAT, efetuavam o patrulhamento nas vias em que há incidência criminal, em Itaguaí, quando os agentes na altura da Av. Prefeito Ismael Cavalcante perceberam a movimentação suspeita de três elementos que fugiram ao perceber. Os policiais imediatamente cercaram os suspeitos encontrados na Rua do Abacateiro, na residência onde estavam diversos materiais escondido. Foi dada voz de prisão, um deles, identificado como responsável pela favela. A 5ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em parceria com as forças especiais PATAMO e GAT, efetuavam o patrulhamento nas vias em que há incidência criminal, em Itaguaí, quando os agentes na altura da Av. Prefeito Ismael Cavalcante perceberam a movimentação suspeita de três elementos que fugiram ao perceber. Os policiais imediatamente cercaram os suspeitos encontrados na Rua do Abacateiro, na residência onde estavam diversos materiais escondido. Foi dada voz de prisão, um deles, identificado como responsável pela favela.



A operação ainda está em andamento e os suspeitos foram encaminhados para a 52ª DP, em Nova Iguaçu.