Câmeras de segurança do motel de Itaguaí, registram a entrada do carro de Fábio. - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Câmeras de segurança do motel de Itaguaí, registram a entrada do carro de Fábio. Foto: Divulgação/Polícia Civil

Publicado 04/04/2022 15:08

ITAGUAÍ- Homem de 44 anos foi morto com uma facada no pescoço, em Itaguaí. Segundo a Polícia Civil, a suspeita, 39 anos, foi presa em casa quando negociava rendição com a polícia. Ela ligou para a família da vítima para dizer onde estava o carro. O crime ocorreu no domingo (27).

O crime teria ocorrido após desentendimento em um bar. Segundo Angélica, eles saíram para beber em um bar e, na saída, quando já estavam no carro, Fábio começou a agredir uma mulher.

Segundo a suspeita, Fábio tentava enforcar a senhora na janela do carro e, para tentar parar a agressão, ela desceu do carro, foi à cozinha do bar, pegou uma faca e feriu a vítima no pescoço.

De acordo com a polícia, como não sabia dirigir direito o carro automático da vítima, Angélica sentou no colo de Fábio, ainda vivo, e, juntos foram guiando o carro pela Estrada Rio-Santos, em direção ao Arco Metropolitano, mas não procuraram socorro.



A amiga contou à polícia, que enquanto dirigia percebeu que Fábio tinha morrido, e decidiu abandonar o corpo em um matagal na Estrada do Mazomba, no bairro Chaperó, em Itaguaí.

Após o abandono da vítima, a suspeita foi com o carro de Fábio para um motel na cidade. Câmeras de segurança do motel mostram que Angélica chegou ao local por volta das 16h30, guiando o carro com um dos pneus estourado.

Conforme a polícia conta, Angélica por volta das 18h, recebeu a visita da amiga, que ficou no quarto por cerca de uma hora e meia. Por volta das 22h30, Angélica, saiu para comprar cigarros com a blusa com manchas de sangue, mas voltou 15 minutos depois. Na segunda-feira (28), à tarde, Angélica fugiu do motel vestida com uma roupa limpa e um pacote dizendo que entregaria a uma irmã.

No mesmo dia, a irmã da vítima procurou a delegacia para registrar o desaparecimento de Fábio. A irmã disse que recebeu uma ligação de Angélica na qual ela dizia onde estava o carro de Fábio e que ele estava morto.



A polícia Civil e Militar recuperou o carro da vítima um GM Onix branco, localizou e encontrou o corpo do Fábio, reconhecido no local, na terça-feira (29).

Para a família da vítima a história contada por Angélica, não é real, já que era amiga de infância de Fábio. Segundo a família o crime teria sido motivado por dinheiro. A polícia investiga se Angélica teria contado essa história para forjar uma falsa tentativa de legítima defesa, além de ser uma justificativa para a família de Fábio.

A mulher cumpre prisão temporária de 30 dias por homicídio qualificado.