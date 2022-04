Itaguaí apresentou o artesanato local e forneceu brindes com produtos locais, além de levantar a bandeira da sustentabilidade. - Foto: Divulgação/ Setur-RJ

Itaguaí apresentou o artesanato local e forneceu brindes com produtos locais, além de levantar a bandeira da sustentabilidade.Foto: Divulgação/ Setur-RJ

Publicado 04/04/2022 19:14 | Atualizado 04/04/2022 19:15

ITAGUAÍ- O potencial turístico de Itaguaí foi apresentado na 1 ª edição da ExpoRio Turismo, maior evento do setor do estado do Rio de Janeiro. O evento marcou a ampliação da oferta turística fluminense e a integração de ações entre os setores público e privado.



Durante os quatro dias de evento, no Jóquei Clube Brasileiro, na Gávea, a subsecretaria de Turismo de Itaguaí apresentou aos participantes um material institucional, que mostra um resumo do que o turista pode encontrar no município, como cachoeira, praia, trilhas, além do turismo histórico, que contempla o Mirante do Imperador, Serra da Calçada, Casa de Cultura dentre outros.



— Nós apresentamos os atrativos da nossa cidade, suas belezas naturais. As pessoas só olham a cidade como local de passagem, sendo que tem muita coisa para quem é de fora conhecer aqui. Muitos perguntaram se Itaguaí tinha turismo histórico. Além disso, tivemos também uma degustação da Blood Brothers Cervejaria, que é da cidade. Paraty estava em um estande ao lado com a sua famosa cachaça — ressalta Amanda Novelino Barbosa.



Na ocasião, o município também apresentou o artesanato local e forneceu brindes com produtos locais. A participação de Itaguaí no evento levantou a bandeira da sustentabilidade. Contou, ainda, com o apoio das secretarias de Meio Ambiente; de Comunicação; de Agricultura e de Educação e Cultura.



Expo Rio Turismo



A feira reuniu as principais empresas da cadeia produtiva do segmento de forma inédita. O projeto foi realizado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e pela Companhia Estadual de Turismo do Rio de Janeiro (TurisRio), com apoio da Fecomércio RJ (por meio dos seus braços operacionais Sesc RJ e Senac RJ).



A ExpoRio Turismo apresentou experiências focadas nos segmentos de Negócios, Cultura, Gastronomia e Entretenimento dos 92 municípios que compõem o estado. As 12 regiões turísticas do RJ foram representadas com espaços exclusivos.