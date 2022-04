Inauguração da emergência do Hospital Municipal, marcou a tarde de quinta-feira (31). - Foto: Rui Okada

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí inaugurou, nesta quinta-feira (31/03), a nova emergência do Hospital Municipal São Francisco Xavier (HMSFX), remodelada e modernizada. A principal unidade de saúde da cidade não recebia reformas de grande porte havia mais de 20 anos. O equipamento público volta ao funcionamento nesta sexta-feira (1).



O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, esteve na solenidade de entrega das novas instalações contou com a presença do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deputados estaduais, federais, secretários de estado e do município, além do legislativo do município incluindo o presidente da Câmara Municipal, Gil Torres e líderes religiosos.

– Hoje é um dia de muita alegria. Entregamos a primeira parte desse sonho. Ter um hospital digno, que a cidade merece. Infelizmente, não temos condições de fechar o hospital inteiro para reformas de uma vez. Esta emergência é um marco de Itaguaí. Eu presenciei as condições da emergência quando tive covid, inclusive precisei ser transferido porque na época não havia CTI. Se nós não tivermos uma qualidade no local não conseguimos nem o envolvimento do profissional com o ambiente de trabalho, podemos hoje contar com essa nova emergência para toda a população– disse o prefeito Rubem Vieira.



O governador Cláudio Castro aproveitou o momento para destacar a parceria entre a prefeitura e o Estado. Ele, inclusive, recebeu o pedido do gestor de Itaguaí para reformar a segunda parte do hospital.



– Dá gosto quando um prefeito tem projetos, que sabe para aonde ir. Estou muito feliz de estar aqui hoje entregando esta primeira fase de modernização do hospital. Quero agradecer ao prefeito por oportunizar esta parceria que trará muitos benefícios à população – ressaltou Castro.

José Antônio Tomé Ribeiro, diretor administrativo do Hospital Municipal São Francisco Xavier, externou alegria para o jornal e parabenizou a gestão.



Falar hoje sobre o hospital é algo fácil, hoje nós estamos com uma emergência ao nível do CopaD’or. Nós estamos tendo condições de melhorar nosso hospital na gestão do prefeito Rubão, este era um hospital que estava muito danificado. A melhoria é de extrema importância para o munícipe, aumentamos leitos, capacidade, excelência e qualidade é um ambiente de primeiro mundo para que possam se sentir com tratamento de primeiro mundo. Eu só tenho a agradecer ao prefeito e ao secretário de saúde Carlos Zoía.



- Esse é um marco, uma vitória e mudança patamar. Ter um hospital público com toda uma estrutura de um hospital privado é uma satisfação muito grande, para a gente e para a população. O Rubão tem feito história vem transformando a saúde com muita coisa por vir, nossa senhora da guia, farmácia central, UBS de Leandro, esse está sendo só o começo.



A Reforma



A nova emergência tem muitas novidades para melhorar o atendimento e o conforto dos pacientes. O setor de trauma (sala vermelha) foi ampliado, passando de três para sete leitos. Foram instaladas novas réguas de gases do padrão CTI. Este painel proporciona tratamentos com gases medicinais embutidos, acessíveis e perto do leito do paciente para situações emergenciais. Outra novidade desse espaço foi criação de uma sala de expurgo e rampa de acesso coberta para desembarque de paciente.



A sala amarela 1 também foi ampliada: agora são 10 leitos no total, mais um leito de isolamento. Já a sala amarela 2 permanece com quatro leitos. Estes ambientes de internação também ganharam réguas de gases do padrão CTI e cortinas individualizadas. Os banheiros possuem luzes automáticas e sistema de emergência, seguindo todas as regras de acessibilidade. As salas amarelas e a vermelha contam com novos pontos para diálise.

Os consultórios de ortopedia, clínicos, laboratório, triagem, ouvidoria e sala de gesso foram todos repaginados. A sala de raios-X terá equipamento digital completo. A sala de medicação ganhou espaço para ECG e passou de quatro para seis cadeiras. Uma nova sala de assistência social foi integrada à emergência.



A reforma também contemplou melhorias no telhado. A laje foi impermeabilizada, recebeu estrutura metálica, telhas em aço com camada de alumínio. Todas as paredes foram impermeabilizadas, receberam acabamento helamínico, além de bate macas. Seguindo regras da Anvisa, em toda emergência foi colocado piso vinílico em manta hospitalar no tom azul.



Recepção



A recepção é mais um dos diferenciais. Foi planejada para ser uma das áreas mais aconchegantes. O piso é diferente, o tom azul e o revestimento da parede de madeira tornam o ambiente mais receptivo. O projeto desenvolveu um designer totalmente diferenciado do restante da emergência. O material é o mesmo, mas o tipo de acabamento é outro.



A sala de espera é climatizada, assim como todos demais setores. Conta com sistema de sonorização com dois monitores para facilitar a comunicação entre médicos e pacientes. Neste espaço, também foram criadas duas salas de atendimentos médicos interligadas ao serviço de pronto atendimento. Além disso, somado aos já existentes, também foi criado um banheiro destinado à pessoa com deficiência.



Todos os ambientes contam com luzes de emergência e novas portas hospitalares do tipo “vai e vem”. O projeto contemplou sistema de iluminação luminotécnico, que tem a finalidade de conciliar a função de cada ambiente, refletindo na economia de energia.



Também houve melhorias nos vestiários dos funcionários, assim como a criação de um novo setor de manutenção. Já o depósito de material de limpeza (DML) segue o RDC 50, que regulamenta instalações hospitalares.



Fachada



Para quem chega à emergência do hospital, a nova fachada também é um diferencial. O projeto arquitetônico fez uma releitura ao designer da parte frontal do hospital. Possui acabamento em brise metálico, a partir de uma estratégia bioclimática. O ambiente externo é todo coberto para oferecer ao cidadão que vai aguardar na parte de fora mais conforto e segurança.