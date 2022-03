A infraestrutura conta com quatro salas, sendo dois consultórios médicos, uma coordenação, espaço de arquivo, recepção, além de refeitório para o uso dos profissionais. - Foto: André Gomes

A infraestrutura conta com quatro salas, sendo dois consultórios médicos, uma coordenação, espaço de arquivo, recepção, além de refeitório para o uso dos profissionais.Foto: André Gomes

Publicado 28/03/2022 17:05

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí reinaugurou, nesta segunda-feira (28/03), o Ambulatório de Saúde Mental. A unidade passa a funcionar no mesmo prédio da Secretaria de Saúde, na Avenida Pref. Isoldackson Cruz de Brito, nº 18745, Vila Margarida.



O novo espaço vai disponibilizar atendimento psiquiátrico de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A infraestrutura conta com quatro salas, sendo dois consultórios médicos, uma coordenação, espaço de arquivo, recepção, além de refeitório para o uso dos profissionais.



O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, participou da inauguração, ao lado do secretário de Saúde do município, Carlos Eduardo Zóia, e representantes do Poder Legislativo.

O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, participou da inauguração, ao lado do secretário de Saúde do município, Carlos Eduardo Zóia, e representantes do Poder Legislativo. Foto: André Gomes



— Esse espaço renovado é mais um devolvido a quem necessita de cuidados. Agora, com mais conforto para funcionários e pacientes que vêm aqui. Quando assumi o governo, herdamos muitos problemas, com diversos setores da Saúde operando com deficiência. Quase tudo destruído, aluguel atrasado e o com o itaguaiense sendo maltratado. Hoje, estamos lutando contra isso — pontuou o gestor.



Segundo a diretora da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), Andreia Kikumo Inouê, o novo ambulatório será destinado aos casos de saúde mental mais leves ou moderados.



— É onde precisamos articular, com as demais unidades básicas de saúde, o cuidado desses usuários. Aqui, a gente conta com o psiquiatra, que dará o suporte quando os médicos das UBS percebem que é um caso que não é resolvido nas unidades — explicou Andreia.



O secretário de Saúde, Carlos Zóia, assegura que, em breve, o local terá uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, assistente social.



— Demos mais um grande passo na melhoria do atendimento da nossa população. O ambulatório de saúde mental tem toda a estrutura que os pacientes necessitam para receber um tratamento digno e humanizado. Este espaço é um ganho para os moradores. É muito mais confortável, climatizado e organizado — concluiu.