A Polícia Militar do PROEIS informou que uma equipe patrulhava na região, quando os agentes tiveram a atenção voltada para a Kombi Branca.Divulgação

Publicado 22/03/2022 22:16

Dois homens foram detidos em flagrante com uma pistola falsa e um cigarro de maconha na Rua Parnaiba, em Itaguaí, na noite desta terça-feira (22) .

A Polícia Militar do PROEIS informou que uma equipe patrulhava na região, quando os agentes tiveram a atenção voltada para uma Kombi Branca. Os jovens de 24 e 26 anos foram abordados pelos policiais que revistaram o interior do veículo, sendo encontrado um simulacro de arma de fogo.



Ao serem revistados os suspeitos demonstraram nervosismo com a presença da guarda, quando os agentes encontraram além do simulacro de arma um cigarro de maconha com um dos jovens. No momento da abordagem, um dos rapazes apresentou resistência e precisou ser contido, ambos foram conduzidos a 50 DP para apreciação da autoridade policial.

A investigação segue em andamento na 50 DP.