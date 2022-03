Moradores aproveitam o dia com o pet. - Divulgação

Publicado 19/03/2022 13:58 | Atualizado 19/03/2022 14:01

A Prefeitura de Itaguaí, por meio das secretarias municipais de Meio Ambiente e Planejamento e de Agricultura e Pesca, realizará neste sábado (19), das 10h às 15h, o Festival do Pet, que consiste em uma série de atividades culturais e educativas, com o objetivo de orientar e conscientizar a população sobre os cuidados básicos sobre a saúde e o bem-estar animal.



Será realizado uma grande Feira de Adoção, cadastro de castração, divulgação do calendário de vacinação animal no município pela Vigilância ambiental, além de realização de pintura artística, embelezamento PET, desfile de cachorrinhos, e apresentação do Coragem o cachorro equilibrista, proporcionando muita diversão e lazer para todos, tutores e bichinhos. O evento também contará com a presença da Distribuidora Organatu Animal.