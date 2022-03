Participantes receberão certificado de conclusão de curso, contabilizando 128h. - Foto: Rui Okada

Publicado 17/03/2022 00:05 | Atualizado 17/03/2022 00:06

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí realizou, na terça-feira (15), no Teatro Municipal, a abertura das atividades do curso de jardinagem, que faz parte das ações do Projeto Plantando o Amanhã.



A iniciativa ocorre em parceria com o Instituto de Eventos Ambientais (IEVA). Foram 60 pessoas inscritas no curso de jardinagem, com duração de três meses. Entre algumas atividades propostas, os alunos terão aulas práticas de plantio, paisagismo e reflorestamento. Ao final, os participantes receberão certificado de conclusão de curso, contabilizando 128h.



A solenidade de abertura contou com a presença do prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira. Na ocasião, o gestor enalteceu a importância da qualificação e parabenizou toda a equipe do projeto e da Secretaria de Meio Ambiente, que não mediu esforços para buscar recursos e equipamentos.



— Essa é a primeira turma de muitas que virão. Afinal, precisamos oferecer qualificação para a população. Com isso, daremos bagagem para essas pessoas serem contratadas nas empresas da cidade ou mesmo melhorarem profissionalmente. Nosso objetivo é qualificar o munícipe, não só em jardinagem, mas em todas as áreas — destacou o prefeito.



A secretária de Meio Ambiente e Planejamento, Shayene Barreto, reforça que os alunos são todos da cidade. Eles receberam um kit contendo camisa, caneta, caderno, luva e material informativo.



— Nosso objetivo é fazer com que eles avancem no mercado de trabalho, possibilitando que atuem no ramo dentro e fora da cidade. Queremos também que as empresas, que precisarem desse serviço, deixem de buscar profissionais fora do município, refletindo positivamente em nossa economia —pontua.



— Quero ter mais conhecimento participando dessas aulas e, principalmente, conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Vou aprender bastante sobre esse universo da jardinagem — completa Raquel Cahino, moradora do Jardim América.



O projeto



A Secretaria de Meio Ambiente esclarece que o Projeto Plantando o Amanhã terá outras fases, com foco em deixar para população de Itaguaí um legado mais verde.

— Queremos melhorar a qualidade de vida dos munícipes, que já vêm sofrendo com a poluição e degradação por décadas. Estamos agindo para mudar esse quadro — conclui Shayene.