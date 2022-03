Itaguaí retira obrigatoriedade de máscaras | Itaguaí | O Dia

O decreto assinado pelo prefeito recomenda que permaneçam utilizando máscaras em lugares fechados as pessoas imunossuprimidas, com comorbidade de alto risco, pessoas não vacinadas e com síndromes gripais. - Divulgação/ Banco de imagem

Publicado 12/03/2022 13:18

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí publicou, nesta sexta-feira (11), no diário oficial a liberação do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em lugares abertos. A decisão também desobriga o uso do item em ambientes fechados como estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços, bem como os órgãos públicos municipais.

No entanto, a prefeitura esclarece que fica mantida a obrigatoriedade de utilização de máscaras para entrada e permanência nas unidades de saúde do município.

O decreto assinado pelo prefeito Rubem Vieira, recomenda que permaneçam utilizando máscaras em lugares fechados as pessoas imunossuprimidas, com comorbidade de alto risco, pessoas não vacinadas e com síndromes gripais.