Nesta segunda o público assistiu palestras, recebeu atendimentos com massoterapeuta e música ao vivo.Divulgação

Publicado 08/03/2022 23:29 | Atualizado 09/03/2022 00:27

Itaguaí- Esta terça-feira (8), a OAB Itaguaí deu início a Semana da Mulher, um projeto em comemoração ao dia Internacional da Mulher, que conta com uma série de atividades voltadas ao público feminino. A semana da mulher acontece até quinta-feira (10), na Casa da advocacia, no centro de Itaguaí.



Os eventos são voltados a conscientização envolvendo assuntos como: combate a violência contra a mulher, busca por igualdade salarial, assédio no ambiente de trabalho e cuidados com o emocional. O público também terá diversos serviços gratuitos nas áreas da saúde e da beleza voltados para o público feminino.



- Essa semana de comemorações do dia internacional da mulher é de vital importância para levar para advocacia e sociedade respeito, igualdade e empatia ao sexo feminino, vai muito além das palestras e serviços que estamos oferecendo. A OAB Itaguaí está nessa luta de igualdade dos gêneros e conscientização, atualmente temos cerca de 16 comissões e 11 estão sendo presididas por mulheres, uma das nossas atitudes que demonstra nosso comprometimento pela igualdade. Esse é o primeiro evento do nosso triênio voltado para a advocacia feminina e vamos buscar realizar muito mais- explica o Presidente da OAB Itaguaí, Joseph Piñero.



Nesta segunda o público assistiu palestras, recebeu atendimentos com massoterapeuta e música ao vivo. A mesa de abertura do evento foi com a presença da presidente da Comissão da Mulher, a Advogada Karine Brandão e da vice-presidente da Subseção Joanna Salles. O evento também contou com a presença da primeira dama, Jéssica Ribeiro.



- A data de hoje nos remete a uma história de lutas por direitos, por sobrevivência, por respeito e igualdade. Neste evento, a 29° Subseção pretende por meio de ações positivas, marcar o Dia Internacional da Mulher convocando a todas as mulheres advogadas a um dia de reflexão e a andarem sempre juntas, em sororidade, a fim de construirmos uma classe mais unida e consciente dos desafios da Mulher frente a sociedade e assim fazer a diferença na vida de toda a comunidade Itaguaiense, principalmente das mulheres- disse a vice-presidente da OAB Itaguaí, Joanna Salles.



- Estamos empenhadas para contribuirmos na luta cotidiana de todas as mulheres e garantir os direitos fundamentais. Estamos em total sintonia com a Assistência Social do Município de Itaguaí, aonde atuo como Subsecretária. Trouxemos para o evento de hoje o CEAM - Centro Especializado de Atendimento à Mulher, através da coordenadora Francis Firmino e música com nosso parceiro da subsecretaria de Cultura, Yago Eloy- completou a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Karine Brandão.





A Semana da mulher terá na quarta-feira (9), às 15h a palestra “Saúde da Mulher: a alimentação pode ser sua aliada” com a nutricionista, Tamires Oliveira. Na quinta-feira (10), o dia começa com limpeza de pele, massoterapia e ao final o público poderá assistir à palestra realizada pela massoterapeuta Jaqueline.