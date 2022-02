A mercadoria apreendida contém cerca de 3 mil lâmpadas, 400 termômetros infravermelho, 200 oxímetros, além de materiais diversos, avaliados em um valor simbólico de 130 mil reais. - Foto: Gustavo Phoenix

A mercadoria apreendida contém cerca de 3 mil lâmpadas, 400 termômetros infravermelho, 200 oxímetros, além de materiais diversos, avaliados em um valor simbólico de 130 mil reais.Foto: Gustavo Phoenix

Publicado 23/02/2022 22:15 | Atualizado 23/02/2022 22:19

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí recebeu novas mercadorias da Receita Federal na última sexta-feira (18). A mercadoria foi interceptada e apreendida por agentes da Alfândega do Porto de Itaguaí que segue com intensa fiscalização para rastrear irregularidades, como, por exemplo, mercadorias não declaradas. Esta é a segunda vez que a Receita Federal doa apreensões para a cidade, foram mais de 4 mil produtos, sendo eles lâmpadas, termômetros infravermelho, oxímetro de dedo, mais diversos materiais.

- Esses produtos que estamos doando são produtos de apreensão de mercadorias aqui do porto, foram produtos que foram feitas várias alterações ao longo de muitos anos, e nós reunimos esse material. Algumas coisas a gente consegue leiloar e algumas coisas a gente doa. Sempre que conseguimos doar o material para a gente é interessante porque conseguimos fazer esse material ser revertido diretamente para a população- explica o Delegado da Receita federal, Elcio Ferreto.

A mercadoria contém cerca de 3 mil lâmpadas, 400 termômetros infravermelho, 200 oxímetros, além de materiais diversos, avaliados em um valor simbólico de 130 mil reais.

- Para a Prefeitura de Itaguaí é uma honra poder estar aqui no Porto de Itaguaí, a nossa casa, a nossa terra. Essa doação que iniciou junto ao gabinete do vice-prefeito Valtinho. Este trabalho veio lá de trás por uma reunião com o delegado, a partir deste encontro a gente começou todo o trâmite burocrático para receber esse material- explica o Prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira.

- Eu e minha equipe estamos trabalhando há 6 meses para o que estamos recebendo. É muito gratificante receber essa doação da Receita Federal, aonde tivemos as boas-vindas do delegado. Quero agradecer muito ao delegado pelo empenho e carinho com a população de Itaguaí, isso vai chegar de uma forma que vai trazer qualidade de vida aos moradores. O Prefeito com toda sua sabedoria vai estar destinando estes materiais as secretarias competentes para chegar na mão da população de uma forma que traga benefícios- finaliza o Vice- Prefeito, Valtinho de Almeida.