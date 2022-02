Água, colchonete, itens de higiene pessoal, material de limpeza e alimentos não perecíveis estão sendo recolhidos no Calçadão de Itaguaí. - Divulgação

Publicado 16/02/2022 22:04 | Atualizado 16/02/2022 22:07

ITAGUAÍ- A operação Itaguaí Presente em parceria com a população e o comércio local realizou nesta terça-feira (16), a arrecadação de alimentos não perecíveis e água mineral que serão destinados às vítimas de Petrópolis.

Ao todo, no primeiro dia de arrecadação foram coletados grandes quantidades de alimentos e água mineral. Materiais como: produtos de higiene seguem como necessidade. A 24º BPM seguirá com a arrecadação até o dia 18/02, o morador que quiser participar da corrente de solidariedade poderá entregar a doação na tenda do Segurança Presente que fica localizada no Calçadão de Itaguaí.

- Hoje começamos fazendo arrecadação de mantimentos, água e roupa. Também mandamos policiais da nossa equipe da base de Itaguaí Presente para Petrópolis, estamos auxiliando nas buscas e no policiamento- explica o Sargento Mendonça.

Caso não haja possibilidade de deslocamento a Segurança Presente de Itaguaí se disponibiliza buscando a melhor forma de receber as doações.

Dúvidas e informações sobre a coleta entrar em contato com o número (21) 2334- 3401