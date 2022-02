Participaram da reunião, a Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UERJ, Cláudia Gonçalves de Lima, Marcos Bastos, Diretor da Faculdade de Oceanografia/ UERJ e Samuel Marques, assessor da reitoria. - Divulgação

Publicado 10/02/2022 17:30

ITAGUAÍ- O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira (Podemos) , se reuniu na última sexta-feira (04/02), na sede do Poder Executivo, com o reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Ricardo Lodi Ribeiro.

E a pauta do encontro tratou de assuntos específicos como, por exemplo, sobre a implantação de um pré-vestibular social na cidade, que visa preparar alunos carentes para disputarem uma vaga de ensino superior nas universidades públicas.



– Muitos jovens da nossa cidade sonham em ingressar em uma universidade pública, mas sabemos o quanto as vagas são concorridas. O nível é elevado por isso, queremos dar condições para que alunos possam estar preparados – pontua o prefeito Rubem Vieira.



Na ocasião, também foi discutido acerca de projetos no âmbito da cultura, cujo objetivo é promover mais atividades culturais como capoeira, balé e grafite, na Praça Céus, em Chaperó.



— Essa parceira visa democratizar o acesso à cultura em nosso município, contribuindo com o desenvolvimento social por meio da realização de atividades culturais e artísticas — afirma Willian Cezar Padela, subsecretário de Cultura de Itaguaí.



