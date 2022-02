A 3ª Sessão Ordinária foi definida a formação das duas Comissões Parlamentares de Inquérito. - Foto: Manoel Missias

A 3ª Sessão Ordinária foi definida a formação das duas Comissões Parlamentares de Inquérito.Foto: Manoel Missias

Publicado 10/02/2022 17:19

ITAGUAÍ- Na terça-feira (8), o jornal o Dia noticiou a abertura de duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal de Itaguaí, durante a 2ª Sessão Ordinária do ano e o principal signatário foi o próprio Presidente da Casa, vereador Gil Torres (PSL), que obteve apoio de todos os vereadores com a aceitação das duas denúncias, sendo elas: ameaças ao chefe do Legislativo e furto de notebooks destinados aos profissionais da educação.



Nesta quinta-feira (10), houve a 3ª Sessão Ordinária, onde foi definida a formação das duas Comissões Parlamentares de Inquérito.



Formação



A CPI 001/2022, que irá apurar os ataques ao Presidente da Câmara e ao Poder Legislativo, será composta pelos seguintes vereadores:



Presidente: Vinicius Alves (Republicanos)

Relator: Jocimar do Cartório (PTC)

Membro: Alex Alves (PRTB)

Suplente: Julinho (PSC)

Suplente: Fábio Rocha (PL)



Já a CPI 002/2022, irá investigar os roubos dos notebooks adquiridos pela Prefeitura de Itaguaí, será composta pelos seguintes vereadores:



Presidente: Haroldo Jesus (PV)

Relator: Zé Domingos (PTB)

Membro: Sandro da Hermínio (PP)

Suplente: Fabinho Taciano (PRTB)

Suplente: Guilherme Farias (PL)



Trâmites



Após a publicação dos atos com a definição dos membros de cada comissão, as CPI’s já poderão iniciar os trabalhos de investigação, que têm o prazo de 120 dias para serem concluídos.

Entre as atribuições das CPIs está a possibilidade de determinar diligências, perícias e sindicâncias, ouvir indicados e testemunhas, requisitar dos órgãos informações e documentos, requerer ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) a realização de inspeções e auditorias que entender necessário e estipular prazos para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligência.

Após a leitura da composição de cada comissão, o Presidente Gil Torres fez um pronunciamento enfatizando que tem certeza que as comissões irão realizar um ótimo trabalho.



– Vamos mostrar com transparência o que é o trabalho do Legislativo – disse Gil Torres, que enfatizou ainda que os vereadores não devem se oprimir e que todas as denúncias serão analisadas.



O vereador Haroldo Jesus, que presidirá a comissão sobre o roubo dos equipamentos, registrou que sua participação em mais essa comissão será tratada com muita seriedade.

– Mais uma vez assumindo uma Comissão Parlamentar, essa não Especial (CEP) e sim de Inquérito (CPI). Será tratada com muita seriedade, assim como todas as outras que eu já participei – declarou o vereador destacando que o poder de investigação da Câmara, apesar de um pouco mais limitado nesse tipo de comissão, será realizado de maneira correta respeitando os ritos e com muito empenho por todos os vereadores.



O vereador Sandro da Hermínio, membro da comissão que irá apurar o roubo dos equipamentos, se colocou à disposição para se empenhar ao máximo para fazer um excelente trabalho junto à comissão.



Encerrando o prazo das comissões, os relatórios com as conclusões serão apreciados em plenário e posteriormente poderão ser encaminhados ao judiciário para eventuais punições.



Presidente sugere realização de Audiência Pública para discutir segurança



Conforme publicado no site da Câmara Municipal de Itaguaí, o Chefe do Legislativo pediu que o presidente da comissão de segurança pública, vereador Julinho, se reúna com os membros e sugeriu a realização de audiência pública para discutir o tema segurança pública. O vereador sugeriu a presença de autoridades da área de segurança pública e membros do judiciário, a fim de que todos possam tomar ciência do que está acontecendo no município.



Gil se colocou à disposição da comissão para dar o apoio necessário para a realização da audiência pública.



Ordem do dia



Os dois Projetos de Resolução requerendo a criação das comissões foram incluídos na Ordem do Dia a pedido do vereador Fábio Rocha (PL) e acatado pelo Presidente Gil Torres (PSL). Na pauta constavam apenas Indicações ao chefe do Executivo e todas foram aprovadas.



Grande Expediente: Praça do Engenho e agradecimentos



Durante o Grande Expediente, o vereador Vinicius Alves foi à tribuna elucidar seu posicionamento sobre a depredação da praça do bairro Engenho. O vereador do Republicanos afirmou que tem recebido pedidos para que seja solicitado ao Executivo a permanência de um vigia na praça para garantir a segurança do patrimônio, que vem sendo furtado.



O Vereador é morador do bairro Engenho e enfatizou haver pedidos que ele concorda, mas há pedidos que não. E que zelar pela praça do bairro é uma tarefa que pode ser realizada pelos moradores.



– O prefeito, ele fez a parte dele, construiu uma praça. Agora cabe a nós cuidar, preservar. De ano em ano a Prefeitura vai lá, faz uma pintura nova, bacana – disse o vereador, que informou aos demais colegas que esteve recentemente na praça e pode verificar que foram levados os bancos e os chumbadores – Nem tudo é culpa do poder público. As vezes é culpa da educação… Educação é o que falta – opinou.



O presidente Gil Torres também usou o Grande Expediente para se manifestar. O edil agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido e afirmou que quando decidiu ser vereador sabia que seria cobrado, mas que é reconfortante saber que ainda há pessoas que se preocupam com o seu bem estar, independente do posicionamento.



– Recebi mensagens de pessoas que eu menos esperava, e estão preocupadas com a situação. Realmente é preocupante. É uma situação que está me incomodando, que mudou a minha rotina. Tenho 33 anos e estou com a pressão alta, claro que isso não é normal – compartilhou o Presidente, afirmando que Deus sabe o que ele está passando e que tem poupado sua família de algumas de suas preocupações, mas há momentos, como este, em que expor o que está acontecendo é necessário.



Gil lembrou que apesar da preocupação, não irá se intimidar. E agradeceu novamente o apoio que tem recebido.



A próxima sessão foi marcada para o dia 15 de fevereiro em horário regimental.