(esq. p/ dir.) Presidente da Câmara de Itaguaí Gil Torres, Governado Claudio Castro e o Prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira se reúnem para falar sobre prioridades do município.Divulgação

Publicado 03/02/2022 20:42

ITAGUAÍ- No início da semana o Prefeito de Itaguaí Rubem Vieira (PODEMOS) e o Presidente da Câmara de Itaguaí Gil Torres (PSL) foram recebidos pelo governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). A reunião teve objetivo de buscar auxílio para os interesses do município. Na pauta estavam assuntos relacionados a investimentos na Saúde, Turismo, Transporte, Economia, parcerias e convênios, incluindo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ).



- O Governo do Estado tem sido muito parceiro de Itaguaí. Sempre que levo as demandas, as revindicações da cidade para o governador, ele não hesita em nos atender. Mais uma vez, fomos bem recebidos no Palácio Guanabara. Saímos de lá, mais uma vez, convictos de que estamos no caminho certo. Em nome dos itaguaienses, só tenho que agradecer o Poder Executivo estadual. Em breve, teremos novas conquistas- comentou o Rubão.



O Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, Gil Torres falou sobre a importância do encontro.

- Conversamos sobre investimentos para o município de Itaguaí. Colocamos em pauta as necessidades de nossa cidade e solicitamos o apoio do Estado. Eu, como chefe do Legislativo, acompanharei de perto o andamento de todas as solicitações feitas ao governador- disse Gil.





Obra de Piranema



Nesta quarta-feira (3), Rubem Vieira seguiu a agenda de reuniões, desta vez na Secretaria das Cidades, com o secretário Uruan Andrade para analisar o andamento da obra na Reta de Piranema (RJ 099). O encontro foi marcado pelo governador Cláudio Castro, que vem mostrado apoio nas agendas com diversos secretários estaduais.



- Na reunião falamos da necessidade de aceleração no cronograma de execução da obra e discutimos melhorias na infraestrutura, principalmente na manutenção de onde a obra ainda não chegou. Inclusive confirmamos um pedido antigo da inclusão no projeto de uma ciclovia que vai ligar Seropédica à Itaguaí. Um ganho gigantesco para a nossa região- explicou o chefe do executivo.



Rubão trabalha em prol das novas obras que fazem parte do planejamento do município para o ano de 2022, onde o objetivo é trazer benefícios a cidade, como asfalto para diversos bairros.



- A Secretaria das Cidades também é responsável pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) e é ela quem vai liberar muitos quilômetros de asfalto para a nossa cidade. Nos próximos dias vamos assinar um convênio entre Itaguaí e a Secretaria das Cidades que vai garantir o apoio do estado à nossa cidade e com isso nos proporcionar avanços consideráveis. Confesso que as últimas reuniões me deixaram muito esperançoso de que o nosso ano será surpreendente- disse o prefeito nas publicações de suas mídias.