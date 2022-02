As placas contêm os seguintes avisos: não abandone animais na área, não entre no rio, atenção ao circular na área, caso o aviste não o perturbe, mantenha-se afastado. - Divulgação

As placas contêm os seguintes avisos: não abandone animais na área, não entre no rio, atenção ao circular na área, caso o aviste não o perturbe, mantenha-se afastado. Divulgação

Publicado 02/02/2022 22:09

A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento iniciou, nesta quarta-feira (02/02), a instalação de placas informativas, alertando à população sobre a presença de jacarés no Canal do Viana, próximo ao Parque Municipal.

A sinalização foi implantada por equipes da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Obras e Urbanismo. As placas contêm os seguintes avisos: não abandone animais na área, não entre no rio, atenção ao circular na área, caso o aviste não o perturbe, mantenha-se afastado.

- Instalamos as placas no entorno do rio com o objetivo de orientar a população. É necessário que todos tenham atenção redobrada ao circular pelo local e em hipótese alguma entrem no rio. Outro ponto que é necessário que a população entenda é que ali é o habitat do animal e todos nós precisamos respeitar e jamais maltratar. Se respeitarmos esses limites, seres humanos e animais podem conviver no mesmo ambiente com segurança- explicou a secretária de Meio Ambiente, Shayene Barreto.