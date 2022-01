Serão aplicadas a primeira e segunda dose, a dose adicional para imunossuprimidos e dose de reforço. - Divulgação

Publicado 27/01/2022 12:17 | Atualizado 27/01/2022 12:22

ITAGUAÍ- A Secretaria de Saúde de Itaguaí fará no domingo, 13 de fevereiro, o Dia D da vacinação contra Covid. A ação é voltada para as pessoas que estão atrasadas na vacinação, o objetivo é vacinar o maio número de pessoa. As aplicações vão acontecer na sede da Vigilância em Saúde, no Centro, das 9h às 16h.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, estará garantida a vacinação com primeira dose (D1) para maiores de 12 anos e 18 anos, além da segunda dose (D2) de todas as vacinas. Também haverá aplicação de dose adicional para imunossuprimidos e dose de reforço (DR) para maiores de 18 anos com quatro meses da segunda dose.



– É uma grande oportunidade para todo mundo. Decidimos criar essa estratégia de vacinação porque muitos itaguaienses trabalham e, por isso, estão com dificuldades em procurar uma unidade de saúde no meio da semana. Hoje, temos a maior parcela da nossa população protegida, mas a Prefeitura trabalha para que todos os munícipes estejam devidamente imunizados – assegura o secretário de Saúde, Carlos Zóia.



– O dia D é a oportunidade de quem está atrasado se acertar com a imunização. A vacina já demonstrou sua capacidade no enfrentamento da Covid-19. Precisamos concluir os esquemas, segunda dose e dose de reforço e, mais do que nunca, resgatar os indivíduos que ainda não receberam a primeira dose. A vacina é segura e eficaz – conclui a coordenadora de imunização, Núbia Graziela Archanjo.